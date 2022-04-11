Станислав Горуна продал свою медаль, чтобы помочь ВСУ

Каратист рассказал, кто приобрел его награду с Олимпийских игр

33-летний львовянин, капитан национальной сборной по карате, олимпийский призер Станислав Горуна продал бронзовую медаль Олимпийских игр 2020 года на аукционе. Спортсмен рассказал Новому каналу, на что будут направлены вырученные деньги.

– В одном из интервью меня спросили, мог бы я выставить свою медаль на аукцион, – рассказывает Станислав. – Тогда сказал, что готов, но не знаю, как это технически сделать. Потом со мной связались журналисты и помогли.

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Стартовали с цены 10 тысяч долларов. Было сделано 70 ставок. Награду приобрел неизвестный покупатель из Японии за 20,5 тысяч долларов. Все вырученные средства будут переданы на нужды Нацгвардии, ВСУ, ТРО и переселенцев.

– Признаюсь, я не рассчитывал на такую сумму, – говорит Станислав. – Приятно, что нашелся человек, готовый поддержать Украину. Конечно, немного грустно было прощаться с наградой, к которой шел 19 лет. Но рад, что могу помочь нашей стране. Получил много сообщений в поддержку моего поступка. Все эти слова меня растрогали и дали понять, что поступил правильно!