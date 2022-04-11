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Станислав Горуна продал свою медаль, чтобы помочь ВСУ

Станислав Горуна продал свою медаль, чтобы помочь ВСУ

Каратист рассказал, кто приобрел его награду с Олимпийских игр

33-летний львовянин, капитан национальной сборной по карате, олимпийский призер Станислав Горуна продал бронзовую медаль Олимпийских игр 2020 года на аукционе. Спортсмен рассказал Новому каналу, на что будут направлены вырученные деньги.

Станислав Горуна продал свою медаль, чтобы помочь ВСУ

– В одном из интервью меня спросили, мог бы я выставить свою медаль на аукцион, – рассказывает Станислав. – Тогда сказал, что готов, но не знаю, как это технически сделать. Потом со мной связались журналисты и помогли.

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Стартовали с цены 10 тысяч долларов. Было сделано 70 ставок. Награду приобрел неизвестный покупатель из Японии за 20,5 тысяч долларов. Все вырученные средства будут переданы на нужды Нацгвардии, ВСУ, ТРО и переселенцев.

Станислав Горуна продал свою медаль, чтобы помочь ВСУ

– Признаюсь, я не рассчитывал на такую сумму, – говорит Станислав. – Приятно, что нашелся человек, готовый поддержать Украину. Конечно, немного грустно было прощаться с наградой, к которой шел 19 лет. Но рад, что могу помочь нашей стране. Получил много сообщений в поддержку моего поступка. Все эти слова меня растрогали и дали понять, что поступил правильно!

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