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Катар предоставит Украине помощь 5 миллионов долларов для беженцев

Катар предоставит Украине помощь 5 миллионов долларов для беженцев

Катар предоставит помощь украинским беженцам в размере 5 миллионов долларов. Об этом сообщила помощница главы МИД эмирата Лолва бинт Рашид аль-Хатер в распространенном в воскресенье заявлении.

«Государство Катар объявило о выделении через Катарский фонд развития $5 млн на гуманитарную помощь для поддержки украинских беженцев и перемещенных лиц, <…> подчеркнув, что сложная гуманитарная ситуация, в которой оказались миллионы беженцев в условиях продолжающейся эскалации и напряженности, требует солидарности сообщества для разработки чрезвычайных планов для реагирования на их жизненные потребности», — говорится в заявлении.

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Также Катар призвал к «немедленному прекращению боевых действий в Украине и обеспечению безопасности гуманитарных коридоров для доставки помощи».

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