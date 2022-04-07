Мобилизация 2022: кто не подлежит службе в армии

3 марта 2022 года Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Он определил очередь призыва резервистов украинской армии. Однако далеко не все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы. Давайте разберемся, кого в военное состояние мобилизация не заденет.

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Кто не подлежит призыву во время мобилизации

кто был забронирован на период мобилизации и на военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;

кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения); мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 — 23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;

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А также работники определенных органов:

военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;

ВСУ;

Министерство обороны Украины;

Службы безопасности Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;

Национальная гвардия Украины;

Службы внешней разведки;

Национальная полиция Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Национальная гвардия Украины;

Национального антикоррупционного бюро;

налоговой милиции;

управление государственной охраны Украины;

Государственное бюро расследований;

Государственная исполнительная служба Украины

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

По материалам vikna.tv