Новый канал>Новости

Дом актера сериала «Молодая» оккупировали россияне: «Застрелили сына соседки просто так»

Дом актера сериала Молодая оккупировали россияне

Дмитрий Архипов рассказал, что оставил после себя «русский мир»

Эта весна для Дмитрия Архипова должна быть особенной, ведь Новый канал готовил премьеру сериала «Молодая» с ним в главной роли. Однако его планы изменили россияне, 24 февраля вторгшиеся на территорию Украины. Профессию актеру пришлось сменить, став волонтером, а еще Дмитрий познакомился с обстрелами. Его родные Бровары обстреливали, а деревню, где у актера есть часть дома, оккупировали россияне.

Дом актера сериала Молодая оккупировали россияне

– По словам местных, как раз в нашем доме они и жили. Туда стягивали все награбленное, а потом оттуда разбирали. Наш дом россияне тоже ограбили, – рассказывает Дмитрий. – Они украли старый телевизор, старую кофеварку, комплектующие к компьютеру – это для меня вообще какой-то новый уровень жлобства. Устроили беспорядок по всему дому и во дворе. Разбросали мусор, вещи, матрасы, подушки. В половине дома, которая принадлежит родственникам, они ели – разбросали бутылки, окурки и упаковки от сухпайков. Не понимаю, зачем они так насвинячили.

Дом Саши Литвин под Киевом разрушили и ограбили русские оккупанты (Видео)

Андрей Партыка: «Даже во время войны важно сохранять общение со своим потребителем»

А посреди огорода россияне вырыли окоп.

Дом актера сериала Молодая оккупировали россияне Дом актера сериала Молодая оккупировали россияне

– И зачем-то изуродовали молодые деревья. Явно не для того, чтобы пустить их на дрова, – говорит актер. – Вырвали кран для подачи воды из скважины. Чем-то он им не угодил. Но «русский мир» логикой объяснить невозможно. Сарай остался без крыши – есть подозрение, что его разбили снарядом. В душевую кабину не было возможности заглянуть, потому что она закрыта – есть вероятность, что заминирована.

Но больше всего Дмитрия Архипова поразили рассказы тех, кто жил в селе во время оккупации.

Дом актера сериала Молодая оккупировали россияне Дом актера сериала Молодая оккупировали россияне

– Пока я там был и осматривал дом с полицией, к нам подошла бабушка и попросила помощи. Россияне убили ее сына – застрелили просто так. Она похоронила его в своем дворе. Это, пожалуй, самое тяжелое, что я услышал, – признается он.

молода новости ноовини нк
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь