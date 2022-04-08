Дом актера сериала Молодая оккупировали россияне

Дмитрий Архипов рассказал, что оставил после себя «русский мир»

Эта весна для Дмитрия Архипова должна быть особенной, ведь Новый канал готовил премьеру сериала «Молодая» с ним в главной роли. Однако его планы изменили россияне, 24 февраля вторгшиеся на территорию Украины. Профессию актеру пришлось сменить, став волонтером, а еще Дмитрий познакомился с обстрелами. Его родные Бровары обстреливали, а деревню, где у актера есть часть дома, оккупировали россияне.

– По словам местных, как раз в нашем доме они и жили. Туда стягивали все награбленное, а потом оттуда разбирали. Наш дом россияне тоже ограбили, – рассказывает Дмитрий. – Они украли старый телевизор, старую кофеварку, комплектующие к компьютеру – это для меня вообще какой-то новый уровень жлобства. Устроили беспорядок по всему дому и во дворе. Разбросали мусор, вещи, матрасы, подушки. В половине дома, которая принадлежит родственникам, они ели – разбросали бутылки, окурки и упаковки от сухпайков. Не понимаю, зачем они так насвинячили.

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А посреди огорода россияне вырыли окоп.

– И зачем-то изуродовали молодые деревья. Явно не для того, чтобы пустить их на дрова, – говорит актер. – Вырвали кран для подачи воды из скважины. Чем-то он им не угодил. Но «русский мир» логикой объяснить невозможно. Сарай остался без крыши – есть подозрение, что его разбили снарядом. В душевую кабину не было возможности заглянуть, потому что она закрыта – есть вероятность, что заминирована.

Но больше всего Дмитрия Архипова поразили рассказы тех, кто жил в селе во время оккупации.

– Пока я там был и осматривал дом с полицией, к нам подошла бабушка и попросила помощи. Россияне убили ее сына – застрелили просто так. Она похоронила его в своем дворе. Это, пожалуй, самое тяжелое, что я услышал, – признается он.