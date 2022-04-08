Дом Саши Литвин под Киевом разрушили и ограбили русские оккупанты (Видео)

Финалистка «Супер Топ-модель по-украински», бьюти-блогер Саша Литвин показала в своем Instagram, что сделали с домом ее родителей в Киевской области русские «освободители». Хорошо, что сама Саша и ее семья сейчас в безопасности!

На фото и в видео видна разгромленная мебель, разрушенные стены, лестница, разбитые стекла… «А здесь была детская, — слышно комментарии отца Саши на видео. — Эту мебель мы делали своими руками».

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«Мои родители всю жизнь работали, — написала Саша Литвин. — Думаю, как и ваши. Моему отцу дали квартиру ещё в начале 2000-х, где мы прожили 15 лет. И полгода назад родители продали нашу большую квартиру, потому что мечтали «встретить старость» в своём маленьком семейном доме. Встретили. Только не старость. Встретили «русский мир». Дома нет. Мне и моей семье абсолютно насрать на стены, крышу, кровать или новую кофе машину. Нам жалко наши воспоминания, наш путь, который мы прошли как семья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Литвин (@aleksandra.litviin)

Вынесли все, что можно было поднять: телевизор, мамины шубы и кольца, даже кроссовки, и те сп***или. Единственное что забрал папа из дома — фотоальбом. Собственно, в новом доме мы так же планируем вешать наши семейные фотографии.

Мне местами даже смешно… Русские, вы настолько нищая нация, во всех проявлениях — как финансовых, так и духовных. Мусор и выродки этого мира.

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А ещё обращаюсь ко всем своим знакомым — с кем мы пересекались по работе, на съёмках, в модельных поездках и на контрактах. А че вы молчите? Где хоть один из вас? Ах да, вы бл*** вне политики. Вокруг дома валяются двухсотые, но как бы сказали в России — потерь нет».