Папа Римский поднял украинский флаг и осудил резню в Буче

Во время своей еженедельной аудиенции в Ватикане поднял тему войны россии против Украины. Он осудил резню в Буче и поднял украинский флаг, который ему прислали из города. Об этом сообщает Reuters.

«Последние новости о войне в Украине вместо того, чтобы принести облегчение и надежду, принесли новые зверства, как резня в Буче. Жестокость, которая становится все еще ужаснее, даже против мирных жителей, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, чья невинная кровь зовет к небу и умоляет: «Остановите эту войну! Пусть умолчит оружие! Прекратите сеять смерть и разрушение», – сказал Папа.

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После этих слов глава католической церкви поднял украинский флаг, переданный из Бучи, перед многотысячной аудиторией. Публика аплодировала такому жесту.

Впоследствии Папа попросил подойти группу детей, прибывших во вторник из Украины. «Эти дети должны были скрыться, чтобы попасть в безопасный край. Это плод войны. Не будем забывать их и не забывать украинский народ», – сказал Папа Франциск перед тем, как подарить каждому ребенку шоколадное пасхальное яйцо.