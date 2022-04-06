Mariupolis: смотреть фильм литовского режиссера Мантаса Кведаравичуса

Документалку об украинском городе теперь можно найти в интернете

В сети опубликовали документальный фильм об украинском городе Мариуполь от погибшего там литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. 2 апреля художник погиб от рук кафиров, выполняя свою работу.

Литовский режиссер Мантас Кведаравичюс в течение многих лет снимал Мариуполь. В 2016 году он выпустил документальный фильм под названием Mariopulis. В документалке показано, как живет город и его люди, когда недалеко от них идет война. А с началом полномасштабной войны Мантас Кведаравичюс вернулся в Мариуполь, чтобы показать все ужасы русской оккупации и задокументировать военные преступления россии.

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале. На днях доокументальный фильм «Mariopulis» стал доступен в онлайн-кинотеатре Takflix. 50% продажи билетов передадут мариупольским организациям «Платформа ТЮ», «ТворчСхід» и «Пілігрим», которые помогают с эвакуацией горожан.

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