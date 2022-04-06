Новый канал>G.space>Новости

В сети опубликовали фильм о Мариуполе от погибшего в городе режиссера

Mariupolis: смотреть фильм литовского режиссера Мантаса Кведаравичуса

Документалку об украинском городе теперь можно найти в интернете

В сети опубликовали документальный фильм об украинском городе Мариуполь от погибшего там литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. 2 апреля художник погиб от рук кафиров, выполняя свою работу.

Литовский режиссер Мантас Кведаравичюс в течение многих лет снимал Мариуполь. В 2016 году он выпустил документальный фильм под названием Mariopulis. В документалке показано, как живет город и его люди, когда недалеко от них идет война. А с началом полномасштабной войны Мантас Кведаравичюс вернулся в Мариуполь, чтобы показать все ужасы русской оккупации и задокументировать военные преступления россии.

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале. На днях доокументальный фильм «Mariopulis» стал доступен в онлайн-кинотеатре Takflix. 50% продажи билетов передадут мариупольским организациям «Платформа ТЮ», «ТворчСхід» и «Пілігрим», которые помогают с эвакуацией горожан.

Читай также:

Оля Цибульская и Иван Дорн стали жертвами российских пропагандистов

«Идет торговля»: Потап шокировал видео, на котором мать оккупанта меняет сына на деньги

новости 2022 новости шоубизнеса рекомендації шоубиизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь