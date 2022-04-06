ДобріІсторії. 82-летний дедушка с Буковины пожертвовал на помощь армии 125 тысяч гривен и 10 тысяч долларов собственных накоплений

Более 40 дней украинцы оказывают героическое сопротивление рашистским захватчикам. Каждый борется на своем фронте: ВСУ уничтожают их на передовой, волонтеры закрывают нужды военных и гражданских. Есть среди этих людей маленькие герои, которые вдохновляют на победу. Такой герой живет в Новоднестровске. В свои 82 года Николай Григорьевич Шевчук помогает военным и переселенцам. Новый канал поговорил с дедушкой о патриотизме и помощи.

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Копил деньги 13 лет

Николай Григорьевич хорошо знает, что такое война. Он ощутил ее на себе еще ребенком. Когда ему был год, война пришла в его дом – фашистские войска вторглись на территорию Украины. Но он и не подозревал, что на его веку на родную землю придет новая большая война. Еще в первые дни дедушка не остался в стороне и пожертвовал на ВСУ средства, которые копил 13 лет, – 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

– У меня есть две дочери, и меня спрашивали, почему я эти деньги детям не отдал? А я говорю: «Они живут самодостаточно, имеют все, что нужно. А нам государство нужно спасать», – рассказывает дедушка. – Потому что не будет государства, ничего не будет. Надо любить свою Родину и свой народ.

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На днях дедушка сбросил на армию новую денежную помощь – 25 тысяч гривен! Собрал свои пенсионные деньги и средства, которые жертвовали простые люди.

– Думаю, отдам, потому что мне так жутко стало, когда я увидел, что произошло под Киевом, в Буче. Столько людей погубили, как татаро-монгольское нашествие. Пусть путин негодяй, но как эти солдаты будут потом жить с таким грехом? – делится пан Николай.

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Хороший пример

Кроме того, Николай Григорьевич помогает гуманитаркой.

– Пять мешков сухофруктов отдал, чтобы их передали на передовую. Также два мешка с одеждой беженцам: там пальто, жакеты, куртки, – говорит мужчина. – Хочется, чтобы люди следовали моему примеру. А то все только говорят и чего-то ждут.

В своих действиях он не видит ничего экстраординарного.

– Мне говорят, ты – герой. Но нет, я не герой, я патриот своей Родины. Если бы все были такие, может, лучше бы жили, – заключает Николай Григорьевич.