ДобріІсторії. З подіуму Prada — у військові медики: як Лев Улесов рятує людей на передовій

У мирний час він модель світового рівня, що дефілює на показах всесвітньо відомих брендів — Givenchy, Hugo Boss, Berluti, Prada. Тепер – воює за Батьківщину

Війна в Україні: корисні матеріали по темі

Лев Улесов — модель світового рівня, який живе у Броварах. У свій 21 він встиг попрацювати з такими брендами як Givenchy, Hugo Boss та Berluti. А у 2019 році закрив показ Prada на Тижні моди в Мілані. Тепер Лев захищає свою Батьківщину на війні проти російської армії, яка 24 лютого цинічно вторглася в Україну.

— Я не вагався — одразу вирішив іти на війну, бо для мене те, що відбувається, є непробачним явищем. У мій дім зайшли без запрошення. Це цілком адекватна реакція на злодія, — пояснив Лев Новому каналу. — Перший день війни я застав удома. Діяв, як за інструкцією при евакуації — поїхав додому до батьків з планом наступного дня йти із батьком у військомат. Наразі я ротний медик, до моїх обов’язків входить евакуація й надання першої допомоги постраждалим.

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні: статус сирен у всіх областях тепер можна перевірити в один клік

Раніше хлопець вивчав психологію в університеті, потім чотири роки займався моделінгом. Військового досвіду в Лева не було — всього вчився на місці.

— На війні мене найбільше вражає тупість та відсутність елементарної людяності в орків (так називають російських солдатів, які вдерлися в Україну, — прим. ред.). Найважче — підтримувати моральний стан, — зізнався Улесов.

Мрії на мирний час у медика доволі прості — передусім після перемоги він хоче поспати у своєму ліжку та прокинутися, почувши, як мама готує на кухні.