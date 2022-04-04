Новий канал>Новини

#ДобріІсторії. З подіуму Prada — у військові медики: як Лев Улесов рятує людей на передовій

#ДобріІсторії. З подіуму Prada — у військові медики: як Лев Улесов рятує людей на передовій

У мирний час він модель світового рівня, що дефілює на показах всесвітньо відомих брендів — Givenchy, Hugo Boss, Berluti, Prada. Тепер – воює за Батьківщину

Війна в Україні: корисні матеріали по темі

Лев Улесов — модель світового рівня, який живе у Броварах. У свій 21 він встиг попрацювати з такими брендами як Givenchy, Hugo Boss та Berluti. А у 2019 році закрив показ Prada на Тижні моди в Мілані. Тепер Лев захищає свою Батьківщину на війні проти російської армії, яка 24 лютого цинічно вторглася в Україну.

#ДобріІсторії. З подіуму Prada — у військові медики: як Лев Улесов рятує людей на передовій

— Я не вагався — одразу вирішив іти на війну, бо для мене те, що відбувається, є непробачним явищем. У мій дім зайшли без запрошення. Це цілком адекватна реакція на злодія, — пояснив Лев Новому каналу. — Перший день війни я застав удома. Діяв, як за інструкцією при евакуації — поїхав додому до батьків з планом наступного дня йти із батьком у військомат. Наразі я ротний медик, до моїх обов’язків входить евакуація й надання першої допомоги постраждалим.

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні: статус сирен у всіх областях тепер можна перевірити в один клік

#ДобріІсторії. З подіуму Prada — у військові медики: як Лев Улесов рятує людей на передовій

Раніше хлопець вивчав психологію в університеті, потім чотири роки займався моделінгом. Військового досвіду в Лева не було — всього вчився на місці.

— На війні мене найбільше вражає тупість та відсутність елементарної людяності в орків (так називають російських солдатів, які вдерлися в Україну, — прим. ред.). Найважче — підтримувати моральний стан, — зізнався Улесов.

#ДобріІсторії. З подіуму Prada — у військові медики: як Лев Улесов рятує людей на передовій

Мрії на мирний час у медика доволі прості — передусім після перемоги він хоче поспати у своєму ліжку та прокинутися, почувши, як мама готує на кухні.

добро новости 2022
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь