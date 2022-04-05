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Жители росии и белорусси больше не смогут бронировать жилье на Airbnb

Жители росии и белорусси больше не смогут бронировать жилье на Airbnb

Airbnb больше не будет сдавать в аренду жилье россиянам и белорусам. Об этом известный сервис официально заявил на своем сайте.

Теперь граждане россии и белорусы не смогут арендовать жилье на Airbnb во всем мире. Все бронирования с 4 апреля 2022 года для гостей из России и Беларуси будут отменены. Кроме того, пользоваться услугами Airbnb в самих России и Белоруссии также стало невозможным. Календари объявлений для владельцев квартир заблокированы.

«Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Белоруссии. Это значит, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование в любом месте», — говорится в заявлении компании.

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Напомним, что в начале марта Airbnb причитал о прекращении любых операций в странах-агрессорках. Также сервис предоставлял украинским беженцам бесплатное жилье.

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