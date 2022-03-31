Война в Украине переходит в решающую стадию: считает сенатор США Ангус Кинг

Следующие две недели решат дальнейшее течение событий для Украины, думает сенатор США

Ангус Кинг рассказал, что сейчас российские войска переориентируют свои усилия, а Путин становится все отчаяннее, ведь понимает, что просчитался со своими ожиданиями.

— Следующие две недели будут иметь решающее значение. Они покажут, действительно ли у украинских военных тот исключительный уровень борьбы, который они показывают с начала войны, – сказал Кинг.

Конечно, в каком-то смысле очень странные слова. Разве украинская армия еще не доказала свою силу, величие и «исключительный уровень борьбы»? Уже больше месяца ВСУ защищают всю Украину и Европу от вражеский русских оккупантов.

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Оккупанты действительно отступают от Киева?

Сенатор подтвердил сообщение о том, что некоторые российские войска отходят от Киева, но добавил, что эти движения могут быть просто возможностью пополнить запасы. Также он предупредил, что из-за постоянных побед украинской армии, Путин может прибегнуть к более опасным действиям.

Подтверждает это и британская разведка. Минобороны Великобритании прогнозирует, что в ближайшие дни в пригороде Киева могут развернуться упорные бои. В ведомстве отмечают, что русские войска продолжают удерживать позиции к востоку и западу от столицы, несмотря на уход ограниченного количества подразделений.

Фото УНІАН

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