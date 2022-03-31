В воздушное пространство Швеции вторглись русские самолеты с ядерным оружием

Бомбардировщики российской федерации нарушили воздушное пространство Швеции, вблизи острова Готланд

Произошло это 2 марта 2022 года. Однако сейчас стало известно, что самолеты были оснащены ядерными боеприпасами. Об этом сообщил шведский телеканал TV4. Сотрудники СМИ считают, что нарушение было умышленным актом с целью запугивания Швеции.

2 марта группа самолетов взлетела с российской авиабазы ​​в Калининграде. Четыре самолета – два штурмовика типа Су-24 сопровождали два истребителя типа Су-27. Два штурмовика, по информации источников TV4 Nyheter, были оснащены ядерным оружием.

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Из-за войны в Украине шведские ВВС повысили готовность и заранее заметили, что российские летчики направляются в Готланд. Нарушение воздушного пространства Швеции длилось около минуты. В ответ воздушные силы страны подняли два истребителя JAS 39 Gripen. В это время, говорят шведские СМИ, было подтверждено, что российские самолеты были с ядерными боеголовками.

– Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, особенно потому, что они воюющая страна, – прокомментировал командующий ВВС Карл-Йохан Эдстрем.

Швеция пока еще не входит в состав стран НАТО. Согласно опросам шведской национальной телерадиокомпании SVT, в январе 2022 года 37% респондентов в стране ответили, что они «за» вступление в НАТО, а 35% – «против». Ситуацию усугубляет то, что Россия угрожает последствиями Швеции, а также Финляндии в случае вступления в НАТО.

Фото — скриншот из видео

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