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Научилась накладывать турникет за 12 секунд: история маркетолога, которая защищает Украину

Научилась накладывать турникет за 12 секунд: история маркетолога, которая защищает Украину

Анастасия Морозова рассказала, как стала парамедиком на передовой

Раньше считалось, что война – не женское дело. Мол, хрупким красоткам не место на фронте. Но через месяц после полномасштабного вторжения многие женщины в который раз разрушили навязанные гендерные стереотипы. Они взялись за оружие и показали, что леди могут защищать родную землю наравне с мужчинами. Новый канал продолжает рассказывать истории женщин, которые своей смелостью вызывают восхищение. Так что знакомьтесь, парамедик Анастасия Морозова, работающая на передовой.

Научилась накладывать турникет за 12 секунд: история маркетолога, которая защищает Украину

– До полномасштабной войны я была ведущим маркетологом в банке международной группы, – рассказывает она. – Жили с мужем, как большинство из нашего круга: бюджетные трипы по Европе, летом – море, зимой – горы. Два года назад купили долгожданное жилье, а за неделю до вторжения обновили автомобиль. Муж был против оранжевого джипа, но я убедила, что арт-директор должен быть ярким во всем.

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Но 24 февраля жизнь семьи кардинально изменилась.

– Решение что-то делать пришло уже в первый день, который был каким-то бесконечным, как кошмарный сюр… Я пошла в ТрО, муж – в ВСУ. Мечты также изменились на более «кровожадные». Научилась разбирать оружие и, что важнее, собирать, – улыбается Анастасия. – Различать калибр и назначение БК. Тренироваться наравне с парнями зачищать помещение и за 12 секунд накладывать турникет.

Научилась накладывать турникет за 12 секунд: история маркетолога, которая защищает Украину

Анастасия – парамедик, оказывает домедицинскую помощь раненым.

– Поэтому у меня появилось много сыновей, за которых порву. А еще я полноправный член группы, которая работает на передовой, – говорит она. – Мои дни наполнены тоской по погибшим в Мариуполе, Харькове, Буче, Ирпене, Ахтырке… Погибшим по всей Украине воинам, учителям, только что рожденным деткам, фермерам, пенсионерам – гражданам Украины, погибшими от подлой стаи.

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Научилась накладывать турникет за 12 секунд: история маркетолога, которая защищает Украину

Анастасия не видит разницы между женщинами и мужчинами на фронте.

– Не понимаю гендерных раздраев, – констатирует она.

Несмотря на опасность, женщина продолжает без устали защищать Украину, ведь каждый день вдохновляется соотечественниками.

– Спасибо всем, вы – невероятные! – обращается она к украинцам. – Спасибо уставшим продавщицам в супермаркете, улыбающимся девочкам в аптеке, строгому водителю 72 автобуса, ребятам на блок-постах, воинам ВСУ, полиции, футбольным хулиганам, добровольческим батальонам и всем, кто просто делает свое дело!

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