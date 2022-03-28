Как перестать читать новости во время войны: советы психолога

Наталья Ежова объяснила, как на нас влияет бесконечный мониторинг новостных лент, и как побороть эту привычку

Больше месяца мы живем в войне, которую против Украины развязала россия. Листание новостной ленты стало едва ли не самым главным делом. Но от этой привычки нужно избавляться. Вернее, научиться дозировать, чтобы окончательно не утратить оптимизм и внутреннюю силу.

– Очень многие смотрят новости 24/7. Это держит в состоянии стресса, говорит психолог и ведущая проекта Нового канала «Эксы» Наталья Ежова. – При постоянном листании ленты увеличивается количество кортизола, отключается концентрация и снижается работоспособность. Впоследствии становится невозможно выйти из этого состояния. От привычки постоянного чтения новостей нужно избавляться, потому что это «высасывает» все силы.

Как побороть привычку бесконечного мониторинга новостей?

Распланируйте день

– Во-первых, загрузите себя делами, насколько это возможно, – советует эксперт. – Во-вторых, пропишите себе график приемов пищи, прогулок, домашних дел, других базовых вещей. Конечно, учитывая то, где вы находитесь.

Ограничивайте новости

– Возьмите за правило читать новостные ленты или смотреть ТВ дважды в день в одно время, – говорит Наталья. – Лучше ставьте будильник на начало и завершение этого действия. Новости затягивают, как наркотик, поэтому важно установить какой-то график. Думаю, хватит полчаса.

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Ставьте цель

– Четко понимайте, для чего вы узнаете новости? Конечно, чтобы быть в курсе всего, что происходит в стране, – говорит Ежова. – Но также определите, что вам это еще дает? Чем вы можете помочь? Например, определять фейки в достоверной информации, распространять самое важное для других, помогать украинцам в горячих точках.

Не забывайте жить

– Никому не известно, сколько еще будет продолжаться война в Украине, – говорит Наталья. – Нужно пытаться восстанавливать свою привычную жизнь, если вы в тылу. Звоните родным или друзьям просто поговорить, как это было до войны, читайте книги, играйте с детьми, готовьте еду, занимайтесь спортом. Одним словом, заполните свое время полезными действиями. Это отвлечет от новостной ленты.

Позвольте себе расслабиться

– Вы не должны чувствовать вину за то, что в безопасности. Новости же, напротив, вызывают это чувство. Вы погружаетесь во все, о чем пишут, и остаетесь в этом стрессе. Не тратьте силы и энергию на это. Не бойтесь расслабиться и заняться любимым делом, которое отвлечет. «Я устраиваю себе отпуск от чтения или просмотра новостей. Это даст мне жизненные силы». Попытайтесь сказать себе такое. Это нормально!