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Как отвлечься от новостей и продолжать жить? Советы психолога

Как перестать читать новости во время войны: советы психолога

Наталья Ежова объяснила, как на нас влияет бесконечный мониторинг новостных лент, и как побороть эту привычку

Больше месяца мы живем в войне, которую против Украины развязала россия. Листание новостной ленты стало едва ли не самым главным делом. Но от этой привычки нужно избавляться. Вернее, научиться дозировать, чтобы окончательно не утратить оптимизм и внутреннюю силу.

Как перестать читать новости во время войны: советы психолога

– Очень многие смотрят новости 24/7. Это держит в состоянии стресса, говорит психолог и ведущая проекта Нового канала «Эксы» Наталья Ежова. – При постоянном листании ленты увеличивается количество кортизола, отключается концентрация и снижается работоспособность. Впоследствии становится невозможно выйти из этого состояния. От привычки постоянного чтения новостей нужно избавляться, потому что это «высасывает» все силы.

Как побороть привычку бесконечного мониторинга новостей?

  1. Распланируйте день

– Во-первых, загрузите себя делами, насколько это возможно, – советует эксперт. – Во-вторых, пропишите себе график приемов пищи, прогулок, домашних дел, других базовых вещей. Конечно, учитывая то, где вы находитесь.

  1. Ограничивайте новости

– Возьмите за правило читать новостные ленты или смотреть ТВ дважды в день в одно время, – говорит Наталья. – Лучше ставьте будильник на начало и завершение этого действия. Новости затягивают, как наркотик, поэтому важно установить какой-то график. Думаю, хватит полчаса.

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  1. Ставьте цель

– Четко понимайте, для чего вы узнаете новости? Конечно, чтобы быть в курсе всего, что происходит в стране, – говорит Ежова. – Но также определите, что вам это еще дает? Чем вы можете помочь? Например, определять фейки в достоверной информации, распространять самое важное для других, помогать украинцам в горячих точках.

  1. Не забывайте жить

– Никому не известно, сколько еще будет продолжаться война в Украине, – говорит Наталья. – Нужно пытаться восстанавливать свою привычную жизнь, если вы в тылу. Звоните родным или друзьям просто поговорить, как это было до войны, читайте книги, играйте с детьми, готовьте еду, занимайтесь спортом. Одним словом, заполните свое время полезными действиями. Это отвлечет от новостной ленты.

  1. Позвольте себе расслабиться

– Вы не должны чувствовать вину за то, что в безопасности. Новости же, напротив, вызывают это чувство. Вы погружаетесь во все, о чем пишут, и остаетесь в этом стрессе. Не тратьте силы и энергию на это. Не бойтесь расслабиться и заняться любимым делом, которое отвлечет. «Я устраиваю себе отпуск от чтения или просмотра новостей. Это даст мне жизненные силы». Попытайтесь сказать себе такое. Это нормально!

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