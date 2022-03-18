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Паническая атака: что это, симптомы, как устранить. Советы психолога

Паническая атака: что это и как справиться самостоятельно

Ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова рассказала, как справиться с паническими атаками

Из-за активных боевых действий многие люди в Украине столкнулись с паническими атаками. Что же это такое, какие у них симптомы, и как с ними справиться, рассказала ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова.

Паническая атака: что это и как справиться самостоятельно

– Панические атаки – это максимально усиленный страх смерти, когда все психологические защиты не работают, а человек теряет контроль над своим психологическим состоянием. Чаще панические атаки случаются, если человек видит смерть, слышит о ней. Для того, чтобы выйти из этого состояния, нужно перейти из своего внутреннего мира, где все рушится и отсутствует контроль, во внешний мир, то есть почувствовать свое тело, – объяснила психолог.

Панические атаки: симптомы

Панические атаки могут сопровождаться следующими симптомами:

  • Ощущение нехватки воздуха
  • Учащенное сердцебиение
  • Боль в животе
  • Диарея
  • Тошнота
  • Рвота
  • Головокружение
  • Резкое бросание то в жар, то в холод
  • Потеря сознания

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Как же справиться с паническими атаками?

  1. Найдите где-то физическую опору, чтобы почувствовать, что тело, ноги, руки, голова опираются на что-то. Можно сесть на пол, за стол или опереться головой о стенку.
  2. Выровняйте дыхание. Для этого направьте внимание на ваше дыхание, используя, например, технику «квадрат». Найдите какую-то квадратную вещь в вашем пространстве и дышите «по квадратику». Сначала делайте вдох, смотря на верхнюю сторону квадратика, задерживайте дыхание, смотря на боковую сторону, и делайте выдох, смотря на нижнюю сторону. Также можно просто считать вдохи и выдохи. Например, вдох – один, выдох – два, вдох – три, выдох – четыре. При этом важно фокусироваться именно на дыхании, ведь для мозга это работает так: я дышу, значит, я жив и со мной все в порядке.
  3. Найдите все предметы в поле зрения конкретного цвета. Например, выбрали себе зеленый и ищете: травку, ногти, футболку и т.д.
  4. Пробуйте что-то на вкус или запах. Это может быть еда, напиток, что угодно. Таким образом вам удастся перевести внимание из внутреннего на внешнее, понимая, что вы живы. Состояние стабилизируется.

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