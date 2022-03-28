Харьковские пожарные спасли кролика от действий рашистов: грели животное под бушлатом

Месяц полномасштабной войны против российских оккупантов открыл украинцев с новой стороны. Героическое сопротивление, оказываемое защитниками, восхищает западных аналитиков. Не менее восхищает смелость спасателей, которым приходится ликвидировать последствия вражеских обстрелов. Они разбирают завалы и освобождают людей из-под обломков, тушат пожары и спасают маленьких заложников войны – животных. Об одном таком ушастике, которому посчастливилось встретиться с пожарными, Новый канал сегодня и расскажет.

Счастливчик по имени Лаки

Этот кролик был счастливым домашним любимцем, пока в его жизнь не ворвалась война.

Из-за вражеских обстрелов квартира, где жил ушастик, загорелась. Малыш рисковал погибнуть страшной смертью в пожаре. Но вдруг сквозь дым и тьму один из спасателей заметил за диваном маленькие ушки.

– Во время тушения пожара в центре Харькова мы нашли этого красавца, который был по самые уши в воде, – рассказывает начальник караула 9-й ГПРЧ ГУ ГСЧС в Харьковской области Дмитрий Каримов. – Его вынесли и передали водителю пожарной машины. Поскольку на улице было прохладно, тот спрятал его под бушлат.

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Кролик был полностью мокрый, с опаленными усами и мехом, весь дрожал от холода. Так как хозяев не нашлось, ребята оставили животное в пожарной части.

– Теперь это любимец подразделения, – говорит спасатель. – Мы его кормим, организовали место для жилья.

Собственно, счастье от появления нового любимца в пожарной части вы можете видеть сами в глазах спасателей. А они тем временем продолжают помогать противостоять вражеским атакам, спасая тех, кто ощутил на себе все «счастье» «русского мира»!