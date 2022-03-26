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Взрыв во Львове 26 марта: по Львову нанесен ракетный удар

Взрыв во Львове 26 марта: по Львову нанесен ракетный удар

Во Львове прогремели два мощных взрыва. Что произошло и какая ситуация в городе сейчас, объяснил Максим Козицкий, председатель Львовской ОГА (ОВА)

«То, что могу рассказать по состоянию на этот час: произошло два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек».

Мэр Львова Андрей Садовый отмечает, что все, кто находится во Львове и области, должны оставаться в укрытиях. Угроза ракетного удара все еще есть.

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В настоящее время стало известно, что в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала. На месте работают спецслужбы.

«Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграмм-каналах и не распространяйте ее оттуда!» — отмечает Максим Козицкий.

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