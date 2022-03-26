Андрей Хлывнюк солист группы Бумбокс попал под минометный обстрел (ФОТО)

Украинский генерал сдастся в плен вместо людей из Мариуполя: «Дайте вывести детей из Мариуполя – и я сдамся в плен»
Андрей Хлывнюк, солист Бумбокса, который с началом войны присоединился к рядам территориальной обороны, поделился жуткими фотографиями. На фото видно, что певец был ранен.
На своей странице в Instagram Андрей выложил три фотографии.
«Мінометний вогонь і щасливий 300*, — подписал Андрей. – На жаль наша колона втратила два пікапи, але вірю що наші волонтери з цим впораються».
* 300 – трехсотыми называют раненых солдат.
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