Андрей Хлывнюк солист группы Бумбокс попал под минометный обстрел (ФОТО)

Андрей Хлывнюк, солист Бумбокса, который с началом войны присоединился к рядам территориальной обороны, поделился жуткими фотографиями. На фото видно, что певец был ранен.

На своей странице в Instagram Андрей выложил три фотографии.

«Мінометний вогонь і щасливий 300*, — подписал Андрей. – На жаль наша колона втратила два пікапи, але вірю що наші волонтери з цим впораються».

* 300 – трехсотыми называют раненых солдат.

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