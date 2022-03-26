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Лидер группы Бумбокс попал под минометный огонь

Лидер группы Бумбокс попал под минометный огонь

Андрей Хлывнюк, солист Бумбокса, который с началом войны присоединился к рядам территориальной обороны, поделился жуткими фотографиями. На фото видно, что певец был ранен.

На своей странице в Instagram Андрей выложил три фотографии.

  • Андрей Хлывнюк солист группы Бумбокс попал под минометный обстрел (ФОТО)
  • Андрей Хлывнюк солист группы Бумбокс попал под минометный обстрел (ФОТО)
  • Андрей Хлывнюк солист группы Бумбокс попал под минометный обстрел (ФОТО)
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«Мінометний вогонь і щасливий 300*, — подписал Андрей. – На жаль наша колона втратила два пікапи, але вірю що наші волонтери з цим впораються».

* 300 – трехсотыми называют раненых солдат.

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