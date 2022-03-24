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Химическая атака: что это, и как действовать в случае ее наступления

Химическая атака

Как спастись, если началась химическая атака? Что делать, как себя вести, что предпринять при начале химической атаки? Обо всем этом – в материале

С начала полномасштабного наступления россии на Украину страна-оккупант пытается уничтожить города бомбами и ракетами, запугать мирных жителей танками и оружием. Не исключено, что враг решится применить химическое оружие или спровоцировать аварию на химпредприятии. В Министерстве здравоохранения рассказали, что такое химическая атака, и как следует действовать в случае ее наступления.

Химическая атака – это нападение с использованием боеприпасов, содержащих токсины или химические вещества, способные атаковать организм человека. Среди таких веществ – хлор, аммиак, фосген, фосфин, хлорид водорода, оксиды азота.

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Химическая атака: что делать

Есть несколько общих правил, которые нужно соблюдать во время химической атаки или аварии на химпредприятии. А именно:

  • плотно закройте окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
  • заклейте щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включите телевизор или радио, чтобы получить дополнительные инструкции;
  • предупредите близких об опасности и возможной эвакуации;
  • выключите бытовые приборы и газ.

Что делать в случае отравления хлором

  1. Немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух, плотно укройте и дайте подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды в течение 15 минут.
  2. Не разрешайте ему передвигаться самостоятельно.
  3. Транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа.
  4. При необходимости сделайте искусственное дыхание способом «рот в рот».

Важно: основное средство борьбы с хлором – вода.

Что делать в случае отравления аммиаком

  1. Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
  2. Транспортировать его необходимо в положении лежа.
  3. Обеспечьте пострадавшему тепло и покой, дайте увлажненный кислород.
  4. По возможности смойте осевшие загрязнения с тела, смените одежду.

Что делать в случае отравления фосгеном

  1. Как можно скорее вынесите пострадавшего на свежий воздух.
  2. При необходимости дайте кислород, промойте глаза теплой водой.
  3. За человеком, попавшим под действие фосгена, следует наблюдать 48 часов, ведь в течение этого времени может развиться отек легких.

Что делать в случае отравления фосфином

  1. Вынесите пострадавшего на свежий воздух.
  2. Смойте с пострадавшего возможные загрязнения и смените одежду.
  3. При необходимости дайте кислород, активированный уголь из расчета 1 г на килограмм веса пострадавшего.

Что делать при отравлении хлоридом водорода

  1. Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
  2. Смывайте с пострадавшего возможные загрязнения не менее трех минут и смените одежду.
  3. При необходимости промывайте глаза простой водой или солевым раствором в течение 15 минут.
  4. Дайте пострадавшему выпить как можно больше воды.

Что делать при отравлении оксидами азота

  1. Помогите пострадавшему выйти на свежий воздух.
  2. Смывайте с него возможные загрязнения не менее 15 минут и поменяйте одежду.
  3. Промывайте глаза пострадавшего не менее 15 минут.
  4. Дайте ему выпить как можно больше воды.

Химическая атака: что делать во время эвакуации

Если из-за химической атаки или аварии нужно эвакуироваться, не забудьте взять с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи, а также используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой, или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

  • Помещение покидайте, используя лестницу. На улице не бегите, не прикасайтесь ни к каким предметам, не наступайте в лужи. Не ешьте и не пейте ничего.
  • При аварии с выбросом хлора пытайтесь передвигаться по возвышениям, при выбросе аммиака — по низинам.
  • Как можно быстрее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

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