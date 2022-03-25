История от команды Ревизоры на пороге: Оставил камеру и взял оружие

Старший оператор реалити вступил в ВСУ и защищает Украину

Многие украинцы не смогли спокойно наблюдать за тем, что происходит в нашей стране. Не остаются в стороне и сотрудники Нового канала. До войны Владимир Сатышев держал в руках камеру и снимал реалити «Ревизоры на пороге», но уже месяц с оружием защищает Украину.

– С Владимиром познакомился на съемочной площадке реалити, – рассказывает оператор-постановщик Евгений Ельшевич. – Коллега сразу произвел впечатление крутого профессионала, коим на самом деле и оказался. С ним очень комфортно сотрудничать, ему нет равных в командной работе. Владимир очень добрый. Наш старший коллега, которого мы все очень любим.

Разрушенная квартира, но объединенные сердца: история любви от команды «Ревизоры на пороге»

#ДобріІсторії. Актер сериала «Молодая» Дмитрий Архипов – о волонтерстве на передовой: «Желание помогать сильнее страха»

В первые дни войны Владимир отвез семью к границе со Словакией, а сам пошел добровольцем в военкомат. Мужчину распределили в 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду.

– Со мной было очень много добровольцев, – рассказывает Владимир. – У всех очень большая мотивация защищать Украину. Каждый на своем месте делает, что умеет, обороняет наше государство. Каждый день бригада уничтожает несколько десятков единиц вражеской техники, берет в плен русских военных и захватывает трофейное оружие.

Владимир убежден, что скоро Украина одержит победу. Он с парнями делает для этого все возможное.