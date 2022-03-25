Что делать, если в аптеках завышены цены на лекарства во время войны в Украине?

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Министерство здравоохранения призывает аптечные сети не повышать цены в условиях войны. Об этом пишет Уррядовый портал.
«В случае, если аптеки предлагают лекарственные средства по завышенным ценам, можно обратиться в территориальные подразделения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками как в орган, контролирующий цены на лекарства во время военного состояния», — сказано в сообщении.
Список работающих аптек по городам Украины, а также информация о том, как найти необходимое лекарство в условиях войны
Также о таких ситуациях можно информировать Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Госпродпотребслужба:
Кроме того, можно обратиться в территориальные органы Госпотребслужбы, контакты которых можно найти на сайте https://dpss.gov.ua/