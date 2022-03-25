Что делать, если в аптеках завышены цены на лекарства во время войны в Украине?

Министерство здравоохранения призывает аптечные сети не повышать цены в условиях войны. Об этом пишет Уррядовый портал.

«В случае, если аптеки предлагают лекарственные средства по завышенным ценам, можно обратиться в территориальные подразделения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками как в орган, контролирующий цены на лекарства во время военного состояния», — сказано в сообщении.

Список работающих аптек по городам Украины, а также информация о том, как найти необходимое лекарство в условиях войны

Также о таких ситуациях можно информировать Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Госпродпотребслужба:

по электронному адресу info@dpss.gov.ua;

по телефонам (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;

через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

Кроме того, можно обратиться в территориальные органы Госпотребслужбы, контакты которых можно найти на сайте https://dpss.gov.ua/