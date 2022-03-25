Рыжий лес в Чернобыле станет для оккупантов смертельным? Стало известно, что они роют окопы в запрещенных местах

Рыжий лес в Чернобыле «‎воюет» против российских оккупантов вместе с героями Вооруженных сил Украины и территориальных оборон. Все подробности — далее в материале

ВСУ уничтожили большой корабль РФ в Бердянске: горят тысячи тонн топлива и боеприпасы (ФОТО, ВИДЕО)

В чем кроется феномен Чернобаевки, и почему оккупанты туда возвращаются, мы подробно разобрали в нашем прошлом материале. Армия рф продолжает демонстрировать свою непрофессиональность и, мягко говоря, слабые умственные способности. Уже месяц Украина и весь мир насмехается над их тщетными попытками взять Чернобаевку. Несмотря на то, что ВСУ регулярно разбивает их в пух и прах, в четверг, 24 марта, российские солдаты в десятый (!) раз попытались захватить этот поселок на Херсонщине., мы подробно разобрали в нашем прошлом материале.

вблизи Чернобыльской АЭС, в Рыжем лесу российские военные роют себе окопы. Об этом сообщил председатель общественного совета Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Но это далеко не самый глупый поступок армии рф. Так, на оккупированной территориироссийские военные роют себе окопы. Об этом сообщил председатель общественного совета Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сюрота:

«Добрые люди говорят, что еба***ки нарыли окопов не где угодно, а в самом стратегическом месте Чернобыльской зоны – в Рыжем лесу. Хочется пожелать им от всей души – ройте глубже, сидите дольше!»

Рыжий лес в Чернобыле станет для оккупантов смертельным?

Российские солдаты жалуются, что получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой. Об этом стало известно из телефонного разговора одного из оккупантов с родственницей, который перехватила СБУ

«Прикинь, мы там (под Чернобылем, – прим. ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пид***сы еб**ые. Наше государство… я всех ненавижу, на**й».

Абсурдно, но факт: оккупанты облучают сами себя. И несмотря на то, что командование буквально отправляет их на смерть, используя как пушечное мясо, они продолжают воевать на стороне рф. Что ж, выбор за ними.