Рыжий лес в Чернобыле станет для оккупантов смертельным? Стало известно, что они роют окопы в запрещенных местах

Рыжий лес в Чернобыле «воюет» против российских оккупантов вместе с героями Вооруженных сил Украины и территориальных оборон. Все подробности — далее в материале
ВСУ уничтожили большой корабль РФ в Бердянске: горят тысячи тонн топлива и боеприпасы (ФОТО, ВИДЕО)
Армия рф продолжает демонстрировать свою непрофессиональность и, мягко говоря, слабые умственные способности. Уже месяц Украина и весь мир насмехается над их тщетными попытками взять Чернобаевку. Несмотря на то, что ВСУ регулярно разбивает их в пух и прах, в четверг, 24 марта, российские солдаты в десятый (!) раз попытались захватить этот поселок на Херсонщине. В чем кроется феномен Чернобаевки, и почему оккупанты туда возвращаются
, мы подробно разобрали в нашем прошлом материале.
Но это далеко не самый глупый поступок армии рф. Так, на оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС, в Рыжем лесу
российские военные роют себе окопы. Об этом сообщил председатель общественного совета Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сюрота:
«Добрые люди говорят, что еба***ки нарыли окопов не где угодно, а в самом стратегическом месте Чернобыльской зоны – в Рыжем лесу. Хочется пожелать им от всей души – ройте глубже, сидите дольше!»
Рыжий лес в Чернобыле станет для оккупантов смертельным?
Российские солдаты жалуются, что получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой. Об этом стало известно из телефонного разговора одного из оккупантов с родственницей, который перехватила СБУ
:
«Прикинь, мы там (под Чернобылем, – прим. ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пид***сы еб**ые. Наше государство… я всех ненавижу, на**й».
Абсурдно, но факт: оккупанты облучают сами себя. И несмотря на то, что командование буквально отправляет их на смерть, используя как пушечное мясо, они продолжают воевать на стороне рф. Что ж, выбор за ними.