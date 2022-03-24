Чорнобаївка: у чому феномен, і чому окупанти туди повертаються. Легенда про козака Чорнобая

Малюнок Олександра Грехова

Вже кілька днів селище Чорнобаївка у Херсонському районі на слуху у всього світу! Його вже називають українським «бермудським трикутником» – місцем, де безвісти пропадають російські окупанти. То в чому ж секрет села Чорнобаївка із населенням трохи більше 9 тисяч жителів?

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22 березня 2022 року вдесяте (!) українські військові внаслідок авіаударів знищили військову техніку та особовий склад противника у селі Чорнобаївка. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович на офіційній сторінці у Facebook: «Сьогодні спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст – тікають!… Мабуть, ми знову грохнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому під час сьомого разу».

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Чому окупанти знову і знову стають на свої ж граблі (і нехай продовжують так само!), в ефірі інформаційного марафону пояснив Олексій Арестович: «Річ у тім, що вони накопичили величезне угруповання з окупованого Криму. А перекинути на правий берег до Миколаєва чи Одеси можна лише через 2 мости: Антонівський та Новокаховський. Тобто їх величезна кількість, а пересуватися можуть капілярним шляхом. Як би не ховались у відкритому степу, ми їх все одно знаходимо».

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Крім цього, окупанти намагаються використати аеродромі в Чорнобаївці як командний пункт і точку збору літаків і вертольотів, і саме це є частково причиною їхніх наполегливих спроб самогубства в Чорнобаївці.

«А вертоліт тільки в кіно може сідати, де хочеш, і летіти, де хочеш. Насправді йому треба аеродромне забезпечення і багато іншого, тому вони повинні вибирати аеродром. Там склався вузол, і по ньому прилітає і прилітає, і ще буде прилітати», – зазначив Арестович.

Легенда про козака Чорнобая

Але мало хто знає, що існує давня легенла «про козака Чорнобая» (джерело https://vechirniy.kyiv.ua).

Ця історія кінця ХVII століття, коли на березі середньої течії Дніпра було засновано козацьку паланку (поселення), що захищала сусідні села від грабіжницьких походів турків та татар, яких українці називали бусурманами. Славного лицаря Чорноброва добре знали та боялися татарські мурзи та турецькі паші. Вони його називали Чорним баєм, тобто володарем та уникали зустрічі з ним. Найближчі друзі отамана поп Гусь і сотник Степан його назвали Чорнобаєм. За одне літо козаки збудували три кам’яні фортеці та назвали їх Чорнобаївською, Гусаковською та Степанівською. Десь посеред цього великого трикутника було пізніше збудовано козацьку церкву Пресвятої Покрови та закладено цвинтар. Козацька варта була розставлена ​​по безмежних степах, а загони Чорнобая, Гусака і Степана весь час нишпорили по перехрестях доріг і стежок і винищували бусурманські зграї, що рвалися в Україну. Тому через деякий час нападники стали просто оминати місце, що несло їм смерть.

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Хронологія подій у Чорнобаївці:

Вперше російських окупантів на аеродромі Чорнобаївки «накрили» 27 лютого. Тоді ЗСУ застосували «Байрактари».

У ніч проти 7 березня вдарила по скупченню вертольотів ЗС РФ, тоді повідомили про знищення близько 30 вертольотів ворога.

15 березня українці знову знайшли «свіжі» гелікоптери.

16 березня українські військові знищили ще сім бойових гелікоптерів.

Вже 18 березня ЗСУ завдали в Чорнобиївці удару по командному пункту 8 загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Тоді було ліквідовано генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова, командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

19 березня радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив: «Тільки не смійтесь. Ми знову влупили їх у Чорнобаївці. Шостий раз».

21 березня українські військові завдали удару по російським окупантам у Чорнобаївці всьоме.

22 березня ЗСУ знищили ворога в Чорнобаївці восьмого разу. Про це у фейсбуці повідомляє Повітряне командування «Схід».

23 березня ЗСУ знищили ворога в Чорнобаївці вдев’яте. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович на офіційній сторінці у Facebook заявив: «Самої техніки на аеродромі набагато менше, ніж раніше, але й те, що було – значною мірою порубано від розривів боєприпасів».

на офіційній сторінці у Facebook заявив: «Самої техніки на аеродромі набагато менше, ніж раніше, але й те, що було – значною мірою порубано від розривів боєприпасів». 24 березня ЗСУ знищили ворога в Чорнобаївці вдесяте! Арестович припускає, що це не остання серіалу цього абсурдного серіалу: «Вже зараз найкращі військові експерти світу намагаються зрозуміти, навіщо протягом години після десятого (!!!) удару російське командування продовжувало заводити чергову колону техніки на найкращий в Україні курортний аеродром. Тож за сьогодні може й 11 разів статися. Загалом, даєш Чорнобаївка-2022!».

«Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю такими якими вони є – бездарними, здатними просто здати своїх людей на забій.», — зауважив Президент України Володимир Зеленський.