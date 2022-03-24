Орск корабль: в Бердянске потоплен большой десантный корабль Орск

Новая победа украинских героев! ВСУ уничтожили большой десантный корабль «‎Орск»‎ Черномоского флота оккупантов в Бердянске. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы. Все подробности про десантный корабль «‎Орск»‎, его уничтожение и происходящее в городе — далее в материале

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ВСУ уничтожили большой десантный корабль «‎Орск»: подробности

Ранее мы писали, что ВСУ взяли в кольцо Бучу, Ирпень и Гостомель. Но на этом успехи наших героев в войне с россией не заканчиваются. Сегодня, 24 марта, в 7 часов утра в захваченном рф порту Бердянск (он же — Бердянский морской торговый порт) уничтожен крупный десантный корабль «‎Орск» Черноморского флота оккупантов. Информацию подтвердили Вооруженные силы Украины.

В областной государственной администрации также сообщили, что повреждены еще два корабля, а также уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Огонь перекинулся на склад боеприпасов российских оккупантов.

По данным корреспондента Крым.Реалии, большой десантный корабль «Орск» находился на седьмом причале морского порта Бердянска. Отмечается, что на его территории гражданских не было: сотрудников вынудили покинуть объект после его захвата российскими военными.

Российский десантный корабль «‎Орск»: что о нем известно

Большой десантно-транспортный корабль (БДК) «Орск» был выпущен в шестидесятых годах прошлого века в Калининграде (россия). На борту могут располагаться до 1500 тонн техники и грузов, он также способен перевозить до 20 танков и вмещать до 300-425 человек.

Какие задачи выполнял десантный корабль «Орск» на войне в Украине?

Известно, что в российской прессе его называли «первым боевым кораблем россии», который зашел в порт Бердянска. Внимание акцентировали также на том, что армия рф планирует задействовать судно для доставки военной техники.

Кроме того, 21 марта в сюжете российского телеканала «Звезда» упоминалось об этом флагмане со ссылкой на слова офицера Черноморского флота россии, имя и фамилия которого названы не были. По его словам, прибытие большого десантного корабля «Орск» в Бердянск — это «эпохальное событие», оно открыло «возможности для Черноморского флота в логистических вопросах» и позволило «использовать инфраструктуру порта Бердянск в полном объеме».

Что ж, благодаря Вооруженным силам Украины российский корабль «Орск» уничтожен. Дальше — больше!

ВСУ уничтожили большой десантный корабль«Орск» — как это было: ФОТО