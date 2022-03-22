Война в Украине: крымчанка Шура Рязанцева прошла Революцию Достоинства, плен, а теперь служит в ТРО

В мирное время девушка – художница по костюмам в кино и на телевидении, а с 24 февраля – военная

Сила и мужество украинского народа не имеют равных. И речь не только о мужском составе наших бойцов и защитников, но и о женщинах-военных. Их в рядах ВСУ и теробороны гораздо меньше, но в то же время не так мало, как вы думаете. Своей историей с Новым каналом эксклюзивно поделилась Шура Рязанцева.

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– С 2013 года моя жизнь перевернулась с ног на голову, – говорит она. – За эти почти десять лет я точно поняла, что такое любить свою Родину и свой народ. Сначала была Революция Достоинства, где каждый из нас понял, где его место, на что он способен, и где должны быть его силы и сердце. Так случилось со мной! Я прошла Майдан. Все кровавые дни были рядом с украинцами и боролись за нашу свободу, мир и достоинство. Есть документальная лента «Женское лицо революции», куда вошла и моя история. Там рассказывается о женщинах, которые по зову сердца и судьбы сражались за свой народ. Затем последовала аннексия Крыма. РФ захватила мою родную землю, потому что я родилась там. В 2014 году на КПП по дороге в Крым попала в плен. Слава Богу и людям, участвовавшим в освобождении, пробыла там недолго – три дня. И сейчас живу в своей стране.

После сложных испытаний Шура занялась волонтерством. Пережила депрессию.

– Мне было очень тяжело понять, что больше никогда не будешь тем, кем был до этого всего. Да и не нужно! – говорит она. – Очень изменилось отношение к людям, к себе, к стране. Поняла, что я патриот своего государства, своей Украины.

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В мирное время Шура работала художником по костюмам и стилистом на телевидении и в кино.

– Я выбирала проекты, которые были мне по душе. Понимала, что хочу работать в хорошем уютном коллективе. И мне это удавалось! Пока не произошла большая военная эскалация 24 февраля 2022 года, говорит девушка. – В этот день у моего отца был день рождения. Ночь накануне я вообще не спала, потому что чувствовала внутреннюю тревогу. В пять утра услышала сирены. Сейчас говорю об этом, и мурашки бегут по коже. Это тяжело передать словами. Был шок! Хотя накануне несколько дней мы с друзьями об этом говорили и были готовы. Я сразу поняла, что нужно что-то делать, поэтому пошла в военкомат Соломенского района. Попала в Гостомель. Побыла несколько дней и поняла, что не должна там находиться, поскольку просто обуза для парней. А должна приносить пользу! Я позвонила друзьям, они меня забрали оттуда. Начала патрулировать Соломенский район, помогала волонтерам и ждала, когда меня заберут в ТРО. В конце концов это произошло. Теперь мы стоим на страже своего города, безопасности киевлян и людей, которые к нам приезжают. Дежурим на блокпостах, развозим все, что нужно. Бывает, ездим в «горячие точки». Пытаемся помогать всем, чем можем. Телом, сердцем и душой! Мы уверены, что будем сражаться до последнего. А после победы еще восстанавливать нашу новую страну – сильную, свободную и процветающую Украину. И рожать деток! (улыбается).

Шура Рязанцева говорит, что женщины-военные – мощная сила!

– Девушки, не стесняйтесь и не бойтесь идти в ряды ВСУ и ТРО. Скажу так, иногда мы еще дадим прикурить парням, – смеется она. – У нас есть большое сердце украинской женщины, смелость и отвага. Мы порвём за своих мужей и детей. Я уверена, что у каждой из нас есть тот стержень, который никому никогда не сломать. Мы – украинские женщины! Мы – воины! Слава Украине, всем военным и вообще украинцам! Героям слава! Мы обязательно победим!