Новый каналНовости

Великобритания открыла прием заявок на въезд

Великобритания для украинцев — правила въезда

Украинцы, бегущие от войны за границу, могут получить специальное разрешение на безвизовый въезд в Великобританию. Теперь не нужно получать визу или сдавать биометрию в визовом центре.

Куда лучше уехать от войны в Украине: условия в разных странах и полезные ссылки

Как найти жилье, если ты переселенец? В Украине и Европе

Какие условия получения специального разрешения на безвизовый въезд в Великобританию?

  1. Въехать по этой программе можно только под поручения физического или юридического лица из Королевства, которое должно взять на себя обязательство по размещению вас в помещении минимум на 6 месяцев.
  2. Поисками спонсора вы должны заниматься самостоятельно через Интернет, знакомых или благотворительные организации. Как только спонсор будет найден, заполните вместе специальную онлайн заявку по ссылке и ждите одобрения. Оформление полностью бесплатно.
  3. В случае одобрения вы получите письмо приглашения на въезд. С этим письмом вы получите право на въезд в Великобританию без визы. На границе в паспорт будет проставлен специальный штамп на 6 месяцев. За этот срок вы должны сдать биометрию и получить карту вида на жительство на 3 года. Если вы решите покинуть территорию Соединенного Королевства до получения карты, вы потеряете право на защиту!

біженці новости 2022
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь