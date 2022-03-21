Великобритания для украинцев — правила въезда

Украинцы, бегущие от войны за границу, могут получить специальное разрешение на безвизовый въезд в Великобританию. Теперь не нужно получать визу или сдавать биометрию в визовом центре.
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Какие условия получения специального разрешения на безвизовый въезд в Великобританию?
- Въехать по этой программе можно только под поручения физического или юридического лица из Королевства, которое должно взять на себя обязательство по размещению вас в помещении минимум на 6 месяцев.
- Поисками спонсора вы должны заниматься самостоятельно через Интернет, знакомых или благотворительные организации. Как только спонсор будет найден, заполните вместе специальную онлайн заявку по ссылке и ждите одобрения. Оформление полностью бесплатно.
- В случае одобрения вы получите письмо приглашения на въезд. С этим письмом вы получите право на въезд в Великобританию без визы. На границе в паспорт будет проставлен специальный штамп на 6 месяцев. За этот срок вы должны сдать биометрию и получить карту вида на жительство на 3 года. Если вы решите покинуть территорию Соединенного Королевства до получения карты, вы потеряете право на защиту!