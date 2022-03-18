Похищения украинских беженцев: соблюдаем меры предосторожности

В связи с войной, ведущей РФ против Украины, многие украинцы покидают свои дома в поисках безопасных мест, в т.ч. за рубежом. В отчаянии и панике, оперативно выезжая за пределы родного города, именно в таком состоянии и в такой период часто можно стать жертвами торговли людьми.
Торговля людьми – это форма рабства и нарушения прав человека для получения прибыли через контроль и эксплуатацию других людей.
Именно поэтому центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разработал ряд советов по поводу того, как не стать жертвой торговли людьми.
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Как это предотвратить:
— не отдавайте никому оригиналы документов, положите копии в разные места;
— не соглашайтесь на работу сомнительного характера;
— не берите взаймы у незнакомцев;
— поддерживайте связь с родными;
— изучите телефоны экстренных служб (помощь в странах ЕС – 112).
Торговля людьми бывает в форме трудовой или сексуальной эксплуатации, принудительного нищенства, для изъятия органов и т.д.
Будьте внимательны и не доверяйте сомнительным предложениям!