Сергей Притула обеспечивает ВСУ и ТРО всем необходимым – от еды до военной техники

В первый день войны ведущий Нового канала вместе с командой добровольцев открыл волонтерский штаб в здании своего офиса в Киеве
– Це було рішення однієї хвилини. Ми довго не роздумували. Вісім років війни на Донбасі дали нам досвід. Тому ми вже знали, що і як робити, – рассказал Сергей Притула.
О создании волонтерского штаба ведущий Нового канала сообщил на официальной странице в Facebook, и в его офис сразу начали приходить люди, желающие помочь. Штаб работает как координационный хаб – некий мост между оказывающими помощь и теми, кто в ней нуждается.
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Главная цель — обеспечить в первую очередь бойцов Территориальной обороны и военных ВСУ, стоящих на позициях в горячих точках Киева и Киевской области, держа оборону столицы. Поскольку территориальная оборона получает от страны только орудие, обеспечение бойцов формой, бронежилетами, касками, едой и другой техникой ложится на плечи волонтеров.
По словам Сергея Притулы, в первые дни люди приносили в штаб практически все, что у них было дома: пакеты с лекарствами, одеждой и консервами, банки с консервацией, карематы и спальники, бинокли, фонарики и т.д. Владельцы крупных и малых бизнесов, в свою очередь, привозили (и продолжают это делать) крупные партии пищи, средств гигиены, военной одежды, медикаментов.
– Вражає те, скільки людей хочуть зараз допомагати. У нас волонтерить половина країни. Не всі знають, як це робити ефективно. Люди дзвонять із запитами передати по одному, по два бронежилети в іншу область. Хтось привозить готову їжу, яка швидко псується, і ми не можемо передавати її військовим на передову. Було таке, що нам привезли з Польщі близько сотні румунських металевих касок, які ні від чого зараз не захищають, вони не кевларові, важкі та небезпечні. Я ціную зусилля і бажання допомогти всіх і кожного. Тому закликаю, якщо хочете допомогти, але не дуже знаєте як, краще перераховуйте волонтерам кошти, — призвал Сергей Притула.
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Волонтерский штаб занимает практически два этажа. На первом устроен склад, разделенный на секторы: для лекарств, для вещей, для средств гигиены, для техники и оптики. Все, что привозят, здесь сортируют волонтеры. На втором этаже работает бэк-офис. Там волонтеры колцентра отвечают на звонки горячей линии, принимают запросы от командования подразделений и договариваются о закупках.
Как рассказал Сергей Притула, потребности в военных с начала полномасштабной войны неизменны:
– Потрібно все, потреби у військових зараз, як у 2014 році. В першу чергу, це бронежилети та каски, часто питають теплу форму, взуття і розгрузки. Вони теж дуже швидко розходяться. Дуже потрібні на передову тепловізори та прилади нічного бачення, і дрони. Вони розходяться іноді по 100 штук за декілька днів. З медичних засобів найбільше бракує турнікетів і кровоспинних засобів.
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С начала полномасштабного наступления России, 24 февраля, Сергей Притула закупил помощи для военных на около 200 миллионов гривен. Ведущий собирает средства на счет армейской карты, на счету своего благотворительного фонда, а также на Патреоне, внести свой вклад можно даже в криптовалюте.
Все счета Сергея Притулы публикуем ниже:
ETH+USDT 0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2
BTC bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
Патреон https://www.patreon.com/prytula
ЄДРПОУ 43720363
Гривна UA 47 305299 00000 26005026707459
Доллар UA 90 305299 00000 26001026709343
ЕВРО UA 87 305299 00000 26009016707067
Назначение платежа «Благотворительная помощь»
Пополнение карты: 5168742063537207
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ПРИТУЛА С.Д.
СЧЕТ: 26200681993072
IBAN: UA843052990000026200681993072
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УКРАЇНА
ЕДРПОУ получателя: 2975800618
BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY
IBAN: UA673052990000026200681955548
ACCOUNT: 5168742060489527
Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN
SWIFT CODE: PBANUA2X
Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33
Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080
BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY
BAN: UA603052990000026202681911665
ACCOUNT: 5168742060489444
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Correspondent bank: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01