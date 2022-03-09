ДобріІсторії: Леся Нікітюк відкрила Координаційний центр прийому переселенців у Хмельницькому

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк з першого дня війни в Україні всіма силами допомагає переселенцям, а днями відкрила у Хмельницькому Координаційний центр для тих, кому потрібен тимчасовий прихисток.

– Я спрямовую всі свої сили на допомогу нашим людям, військовим, переселенцям, які зараз переїжджають з однієї точки в іншу. Ми облаштовуємо місця, аби їм було, де комфортно відпочити з дороги, щоб було, де прийняти душ, що поїсти. Всі зараз працюють, як один організм!

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У своїх сторіс Леся Нікітюк поділилась інформацією, що у рідному місті ведучої, у Хмельницькому відкрився Координаційний центр: «У Хмельницькому відкрився наш невеличкий, але дуже затишний центр прийому переселенців. Якщо вам потрібне місце для ночівлі на 1-2 дні. Ласкаво просимо! Звертайтесь сюди: 068 537 62 43 Оксана».

Окрім того ведуча веде активну боротьбу на інформаційному фронті. Щодня Леся Нікітюк показує у своїх постах та сторіс реалії того, що зараз відбувається в різних містах України. 14% підписників ведучої – з РФ, і на своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк розповідає їм жорстоку правду, стикаючись у відповідь із тонною хейту та ненависті у коментарях від тих, хто не готовий відкривати очі.

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Також разом з ведучими «Орла і Решки» різних сезонів Леся Нікітюк записала звернення до світових організацій з вимогою закрити небо над Україною: «Якщо не закрити небо над Україною зараз, скоро воно закриється над усією планетою», – відмітив Алан Бадоєв.