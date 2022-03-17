Образовательные ресурсы для детей: полезный список

Несмотря на то, что Украина переживает нелегкое время, не стоит забывать о развитии детей. Тем более, онлайн-образование дает много возможностей для обучения
После начала полномасштабного военного наступления россии на Украину работа большинства школ встала на паузу. Хотя многие ученики еще не могут пойти на уроки, образовательные ресурсы для школьников можно найти в интернете. Онлайн-образование для детей во время войны очень важно, ведь они не только получают новые знания, но могут отвлечься и успокоиться.
Война в Украине: инициативы для детей, чтобы занять их и переключить внимание от беды
Чем занять детей во время активных военных действий?
Так что предлагаем список образовательных ресурсов для украинских детей, которые будут полезны как для учителей, так и для родителей.
- org— учебно-методическое обеспечение для 1-4 классов Новой украинской школы + дистанционные уроки для 2-4 классов.
- com.ua – журнал для дошкольников и младших школьников «Джміль». В нем вы найдете интересные беседы, стихи, поговорки, повествования, рассказы, нетрадиционные техники изобразительного искусства, опыты в домашних условиях, комиксы и т.п., а также электронные приложения.
- com.ua/dv – квалифицированная методическая поддержка для воспитателей и электронные приложения.
- com.ua – логопедический сайт с играми и упражнениями для детей.
- ukrlife.org — сборник алфавитов, сказок, поговорок, изюминок, детских игр и т.д.
- com.ua – пространство украинской детской книги. Здесь размещена актуальная информация о современных изданиях для детей и не только.
- com — украинский детский портал с авторскими стихами, считалками, веселыми историями, анекдотами, загадками, пословицами.
- info — лучшие сказки со всего мира для чтения детям и большая подборка аудиосказок.
- com.ua — издание для детей от 7 до 12 лет: познавательные и развлекательные статьи, истории замков Украины, мастер-классы, ребусы, головоломки и многое другое.
- com – наука для детей: интересная математика, опыты в домашних условиях и т.д.
- com.ua – полезные практические задания для развития ребенка.
- org.ua – веб-ресурс Новой украинской школы.
- com.ua – образовательный проект для обмена опытом между педагогами.
- ua – национальная образовательная интернет-платформа.
- osvita-ua.net – самые актуальные образовательные новости.
- media – медиаресурс, посвященный образованию и воспитанию в Украине.
- net/ru/view/18037755 — детсад онлайн НУМО, общий проект МОН и ЮНИСЕФ.