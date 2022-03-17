Образовательные ресурсы для детей: полезный список

Несмотря на то, что Украина переживает нелегкое время, не стоит забывать о развитии детей. Тем более, онлайн-образование дает много возможностей для обучения

После начала полномасштабного военного наступления россии на Украину работа большинства школ встала на паузу. Хотя многие ученики еще не могут пойти на уроки, образовательные ресурсы для школьников можно найти в интернете. Онлайн-образование для детей во время войны очень важно, ведь они не только получают новые знания, но могут отвлечься и успокоиться.

Война в Украине: инициативы для детей, чтобы занять их и переключить внимание от беды

Чем занять детей во время активных военных действий?

Так что предлагаем список образовательных ресурсов для украинских детей, которые будут полезны как для учителей, так и для родителей.