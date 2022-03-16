Участница Ревизоры на пороге трудоустраивает беженцев

С первых дней войны Мария Южда создала телеграм-канал, чтобы помочь украинцам найти новую работу в Тернополе

Миллионы украинцев покинули свои дома после нападения россии. Для большинства остается актуальным вопрос трудоустройства. Находящиеся в Тернополе беженцы могут рассмотреть актуальные вакансии на телеграм-канале, который создала участница премьерного выпуска «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Мария Южда.

– После того, как беженцы получили жилье и одежду, начали активно интересоваться трудоустройством, – рассказывает девушка. – Мы спросили у нескольких рестораторов, нуждаются ли они в новых работниках. Впоследствии оказалось, что есть спрос не только на помощников поваров, но и официантов, кондитеров, менеджеров, бариста, бухгалтеров. Поэтому для удобства создали телеграм-канал.

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Сейчас тернопольские предприниматели приняли на работу около 20-ти беженцев. Среди них и 21-летний Игорь Булгаков, который покинул столицу на второй день войны.

– Я по специальности – кондитер, – рассказывает парень. – В Киеве уже четыре года работаю в ресторанной сфере. Последние полтора года – официант в одном из лучших заведений столицы. В Тернополе тоже отозвался на эту вакансию. Когда работодатель узнал, где я работал, сразу утвердил мою кандидатуру. Ведь у меня достаточно навыков, чтобы продолжить работать официантом.

К сведению беженцев, временно находящихся в Тернополе. Присоединяйтесь к телеграм-каналу, здесь ежедневно обновляются вакансии.