Как победители Ревизоры на пороге обустроили центр для беженцев

Предприниматель из Тернополя вместе с женой занимается поселением и питанием украинцев

Новый канал продолжает рассказывать #ДобріІсторії о наших соотечественниках, которые защищают страну в тылу. Победители премьерного выпуска «Ревизоры на пороге» Тарас Ковальчук с женой Иванной открыли в Тернополе бесплатное временное убежище для беженцев.

– Центр поселения для беженцев рассчитан на 250 койко-мест, – рассказывает женщина. – На первом этаже размещаем мам с детьми до пяти лет, на втором – взрослых. Мы обеспечиваем питанием, одеждой и всем необходимым для малышей. Люди могут находиться до трех дней, потом помогаем им отправиться к границе. Каждый день в волонтерском штабе работает шесть человек.

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Тарас с рестораторами из Тернополя администрирует вопросы питания для беженцев и военных.

– Занимаюсь тем, чем умею, – кормлю людей, – говорит парень. – Обустроили на нескольких объектах кухни и продолжаем много готовить. Сумели сделать автономные кухни и в воинских частях. Волонтеры лепят вареники и варят тушенки. К сожалению, сейчас нам не хватает муки и соли. А еще организовали круглосуточный пункт обогрева на вокзале. Там люди могут выпить горячего чая, поесть и получить информацию о поселении в городе или как добраться до границы. С помощью благотворительного фонда стараемся получить необходимые лекарства для беженцев и военных.

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А еще Тарас работает над вопросом постройки модульных домов.

– К сожалению, люди, чьи дома были разрушены, нескоро вернутся в свои города, – рассказывает парень. – Да и те, кто покинули нашу страну, уверен, скоро приедут на родину. Поэтому я считаю, что необходимо позаботиться об их новой жизни в Украине. Сейчас веду переговоры с разными донорами относительно поддержки и постройки жилья. И параллельно общаюсь с местными властями о выделении участков под дома.