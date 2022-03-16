ДобріІсторії. Вместо платьев и костюмов – носилки и аптечки. Швея Магдалина Химинец – о помощи армии

24 февраля жизнь каждого изменилась. Россия начала варварское полномасштабное вторжение на территорию Украины. Более 20 дней украинцы оказывают героическое сопротивление не только на фронте, но и в тылу, помогая нашим бойцам.

Новый канал продолжает рубрику #ДобріІсторії и сегодня расскажет о швее Магдалине Химинец, которая вместе с коллегами из Мукачево шьет носилки и аптечки для фронта.

Неужели война?

– Первый день войны я встретила в Мукачево, где давно живу. Утром, как обычно, сидела и наслаждалась кофе. Вдруг получила сообщение от подруги: «Неужели война?» Ответила: «Что ты куришь?» – вспоминает Магдалина. – Она, зная, что я восемь лет не включаю телевизор, посоветовала мне это сделать. Включила. Подождала новостей. И началось…

Молилась, чтобы не понадобились

– Понимала, что-то нужно делать, – продолжает женщина. – позвонила знакомой женщине-волонтеру. Получила заказ сшить повязки для Красного Креста. Сделала. Вечером увезла в часть. Там сказали, что очень нужные носилки. Собрали ткани у всех швей Мукачево. Лекала делали закройщицы. Им показали фотку, что нужно. Через час все уже кроилось. Раскроили носилки, развезли всем, кто имел свободные машинки по домам и мастерским. У одной из подруг есть небольшой швейный цех с промышленными машинками. За день отшили первых 20 носилок, которые сразу уехали на передовую.

До войны я шила все. Свадебные, вечерние, выпускные платья. Очень нравится шить пальто и костюмы. А здесь впервые в жизни делала такое и молилась, чтобы изделия не понадобились. Носилки! Это просто параллельная реальность.

Я постоянно слышу сирены, когда их нет: Что такое синдром фантомной сирены? Как от него избавиться?

Аптечки военным

– Теперь делаем много наручных аптечек, я даже не представляла себе, что такие существуют, – говорит швея. – Впереди – разгрузки, ждем ткань и фурнитуру.

В ожидании мира

– После войны планирую жить, кайфовать от работы, улыбаться и обниматься, – делится Магдалина.

С такими людьми мы точно победим! Слава Украине!

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