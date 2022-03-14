Ребел Уилсон показала путину средний палец во время церемонии BAFTA (ВИДЕО)

Звезда поддержала Украину в войне с агрессором

Австралийская актриса Ребел Уилсон показала путину средний палец. Произошло это при вручении наград BAFTA в Лондоне, где знаменитость была ведущей торжественного мероприятия. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Открытое пренебрежение к путину и поддержку украинскому народу Ребел Уилсон решила выразить с помощью всем известного жеста со средним пальцем, означающим направление, куда следует пойти российскому корабле. Сделала это звезда во время анонсирования музыкального выступления Эмилии Джонс. Ведущая объяснила, что на сцене также будут две сурдопереводчики.

«В этом выступлении будет две сурдопереводчика. Одна будет показывать ASL, являющийся американским языком жестов, а другая – BSL, являющийся британским языком жестов. К счастью, на всех жестовых языках есть жест для путина», – сказала актриса, прежде чем показать средний палец.

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Все собравшиеся знаменитости поддержали ведущую BAFTA аплодисментами. Это было не первое упоминание войны в Украине в течение вечера. Глава Британской киноакадемии Кришненду Маджумдар открыл церемонию награждения с заявлением о поддержке Украины.

«Мы солидарны с нашими коллегами из Украинской киноакадемии и надеемся на возвращение мира. Мы очень благодарны журналистам, рассказывающим об Украине, многие из которых являются членами BAFTA. Наши мнения с народом Украины, а также теми, кто пострадал от других конфликтов во всем мире», – сказал Маджумдар.

Фото: Getty Images

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