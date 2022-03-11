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Сделать взнос в поддержку армии через QR-код в ТВ-эфире: Пошаговая инструкция

Сделать взнос в поддержку армии через QR-код в ТВ-эфире: Пошаговая инструкция

У украинцев появилась возможность сделать благотворительный взнос в фонд «Повернись живим» в два клика. Достаточно включить в ТВ-эфире или на YouTube информационный марафон и перейти по QR-коду на сайт фонда

Напомним, что с 26 февраля StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup, «Рада», «Медіа Группа Україна» объединились и запустили общий информационный марафон. И сейчас по инициативе Starlight Media в эфире трансляции появился QR-код с надписью «Підтримай армію», который ведет на сайт фонда «Повернись живим» —  https://savelife.in.ua/donate

Сделать взнос в поддержку армии через QR-код в ТВ-эфире: Пошаговая инструкция

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Всё, что нужно сделать: отсканировать с помощью камеры на смартфоне QR-код, который находиться в правом верхнем углу экрана, и вы автоматически попадете на сайт фонда. Сделать благотворительный взнос можно с карты любого банка, через счета Bitcoin и Ethereum, систему SWIFT, также можно осуществить перевод из-за границы.

QR-код разместили в эфире все телеканалы, присоединившиеся к телемарафону, и уже идет сбор средств в фонд «Повернись живим».

Вместе к победе!

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