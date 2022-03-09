Эвакуация из мест, где идут боевые действия — как узнать и что делать

На фоне последних событий в Украине, владеть информацией о правилах эвакуации из мест, где идут боевые действия, должен каждый! В стране война и, к сожалению, эти знания нужны во многих украинских городах уже сегодня. Так что обязательно прочитайте сами, сохраните и передайте дальше ссылку. Эта информация может спасти жизни!

Памятка для тех, кто ждет эвакуации

Кто организует эвакуацию?

Эвакуация организуется областными военно-гражданскими администрациями и проводится специалистами Общества Красного Креста Украины, полицией, ГСЧС и местными властями. ВСУ сообщают о безопасном маршруте эвакуации и обеспечивают режим прекращения огня, если это возможно.

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Как происходит эвакуация?

В период эвакуации объявляется режим прекращения огня по всей линии движения транспорта.

В локации, о которой сообщается заранее, формируется эвакуационная колонна из автобусов, в которых размещаются жители города.

К эвакуационной колонне могут подключаться и частные транспортные средства, которые должны двигаться четко по маршруту колонны.

В пункте назначения эвакуированные люди получают пособие, жилье и питание.

Как узнать начало эвакуации?

Информация о начале эвакуации доводится через все имеющиеся средства оповещения: радио, телевидение, мобильную связь, социальные сети, мессенджеры, а также подвижные группы с громкоговорителями. В этой информации указывается на начало эвакуации, пункты сбора, маршруты движения, а также контакты штабов эвакуации.

Как узнать начало эвакуации в районах, где отсутствует связь?

За отсутствием мобильной связи людям в зонах эвакуации следует следить за официальной информацией по радио, в СМИ или слушать объявления передвижных громкоговорителей.

Если вы находитесь в укрытии – слушайте сигнал «Внимание всем!» (сирена). После этого получайте информацию из всех имеющихся источников официальной информации.

Если у меня нет доступа к источникам информации о начале эвакуации, не смогу услышать сирену, нет возможности передвигаться самостоятельно или нахожусь в заваленном бомбоубежище?

Попытайтесь позвонить на горячую линию Теробороны ОМП 0 800 507 028 или номера 101, 102 и сообщить о своем местонахождении.

Местные власти добавят ваш адрес в список тех, по которым нужна помощь с эвакуацией.

Источник: Верховная Рада Украины