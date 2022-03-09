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Как спастись от радиации — алгоритм действий

Как спастись от радиации: что лучше всего защищает

24 февраля 2022 Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В тот же день российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, 5 марта обстреляли АЭС в Запорожье. Сейчас, по сообщениям «Укрэнерго», в результате враждебных действий российских военных Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Если не решить эту проблему, через несколько дней радиация может начать выходить в воздух. Такую оценку возможным событиям дал глава «Энергоатома» Петр Котин.

Конечно, все надеются, что оккупант придет в себя и позволит организовать «зеленый коридор» для бригады «Укрэнерго», которая может починить и возобновить работу этой линии. Но на всякий случай следует знать, как при выходе радиации можно защитить организм от ее воздействия.

Какие могут быть последствия обесточивания Чернобыльской АЭС

Как спастись от радиации – алгоритм действий:

  1. Радиация сильнее всего поражает щитовидную железу. После техногенной катастрофы следует как можно скорее принять внутрь обычный йод. Подойдут таблетки калия йодида (250 мг взрослым или 125 мг детям) или пятипроцентный раствор йода (20 капель детям до 14 лет, 40 капель – детям старше 14 лет и взрослым). Для защиты щитовидной железы принять йод достаточно один раз.
  2. Закройте окна и не открывайте их без необходимости.
  3. По возможности не выходите на улицу.
  4. Проводите дома ежедневную влажную уборку. Поставьте в комнате емкость с водой.
  5. Пейте больше воды.
  6. Регулярно промывайте нос и гортань.

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