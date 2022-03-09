Чернобыльская АЭС обесточена — последствия

В результате враждебных действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Об этом заявили в «Укрэнерго».

Чем грозит обесточивание ЧАЭС: объяснение «Энергоатома»

• На хранилище отработанного ядерного топлива-1 хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения;

• Если его не будет, то насосы не будут охлаждать. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду;

• Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы;

• Также не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, находящийся там, получит опасную дозу излучения;

• Также не работает система пожаротушения, и это огромный риск при пожаре, который может произойти вследствие попадания снаряда;

• В настоящее время продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания;

• Обесточен и город Славутич.

Пока известно, что Чернобыльскую АЭС подключат к резервным дизель-генераторам. Это обеспечит питание объектов на 48 часов. После этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что приведет к утечке радиации. Глава МИД Кулеба призывает международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь у ЧАЭС, чтобы ремонтные бригады смогли возобновить электроснабжение станции.

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