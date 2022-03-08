Дія ТВ: как установить и пользоваться

В приложении Действие появилась возможность просмотра украинского телевидения. Да, функцию создала Минцифра вместе со стриминговым сервисом Megogo – это поможет бороться с пропагандой агрессора и блокировкой телевидения.

– Благодаря новым возможностям украинцы получат бесплатный доступ к новостям в любом месте и в любое время, – сообщается в министерстве.

Как смотреть Действие TV? Нужно следовать инструкциям от Минцифры:

Обновите приложение Действие в App Store или Google Play;

Зайдите в раздел Услуги;

Выберите Действие.TV и трансляция начнется автоматически.

Сервис уже доступен на всех современных смартфонах, работающих на iOS (iPhone) и Android.

Сейчас Действие TV транслирует марафон Мы сильны вместе, в котором принимают участие главные украинские телеканалы. По заявлению Минцифры, в скором времени появится детский контент, а также развлекательные программы.

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Напомним, что даже телевидение через Действие будет работать с помощью мобильной сети, которая испытывает повышенные нагрузки. Многие сейчас получают актуальную информацию с помощью мессенджеров и соцсетей. В Минцифри призвали помочь разгрузить сеть, отключив автоматическую загрузку медиа, а также подключаясь к домашней сети Wi-Fi.

По материалам fakty.com.ua