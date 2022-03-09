Девушка, которая осталась в Киеве, стала волонтером на складе гуманитарки

Несмотря на то, что война постучалась в каждую дверь, украинцы продолжают бороться, мечтать и просто жить. Бесстрашные мамы рожают маленьких украинцев в бомбоубежищах, волонтеры вывозят семьи из-под обстрелов, а кто-то дает убежище беженцам от бомбардировок. Новый канал продолжает собирать #ДобріІсторії. И сегодня расскажет о руководительнице пресс-бюро Нового канала Оле, которая во время войны стала волонтером.

Помочь в Киеве

– В первый день полномасштабной войны я приняла решение не уезжать из Киева и искала, чем могу быть физически полезной. В чате волонтеров увидела, что не хватает рук на разгрузке и сортировке гуманитарной помощи, которая стекается в Киев не только из всех уголков Украины, но и из соседних стран. Так я попала на склад.

В первый день моей работы туда привезли больше тонны вареников в ведрах из-под рыбы, майонеза и даже краски. Не знаю, сколько женщин в течение скольких часов их лепили, но плакать хотелось над каждым ведром. После работы вместе с четырьмя ведрами вареников и упаковкой вареных яиц мы спустились в метро и отдали их дежурной по станции. Или, точнее, коменданту общежития, в которое сейчас превратилась подземка. «Ой, это же каждому по четыре вареника хватит», – обрадовалась дежурная-комендант.

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Известные люди в теробороне

– Как-то на склад за гуманитаркой для теробороны приехал лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк. Весь в черной амуниции, он был похож на робокопа. Половина женщин бросили работу, смотрели на Хлывнюка и улыбались. В голове играло «Люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо».

Волонтером может быть каждый

– Работать на склад приходят самые разные люди. Мужчины, которых не взяли в тероборону, грузят телеги и носят коробки с консервацией. Знали бы вы, сколько банок с помидорами, вареньями, огурцами и салом из всей Украины я видела за эти дни! Беженцы из регионов, которые приехали в Киев в самом начале войны, тоже приходят помогать. Не могут сидеть сложа руки. Так я познакомилась с девушкой из Новой Каховки. Из гуманитарки она попросила взять одну вещь – бюстгальтер, потому что впопыхах забыла белье в Новой Каховке. Самой пожилой волонтерке – глубоко за 70. Она приходит на склад вместе с дочерью лет 50-ти, помогает разбирать и сортировать тюки с одеждой. А в перерывах между работой ходит кормить бездомных котов.

Все, что принимает склад, быстро расходится. Мы пакуем специальные коробки для роддомов с одеждой и погремушками для младенцев. Представители тербороны города приезжают за продуктами для наших защитников. Вот там, кстати, служат фанаты консервации. Одежда отправляется беженцам. Лекарства – в больницы, а потом через других волонтеров – на фронт. Как-то неподалеку от склада рожала женщина – ей быстро собрали коробки со всем необходимым для родов.

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Когда я там, война отступает. Нет времени читать новости в телефоне, почти не долетает звук сирен. Я чувствую себя шестеренкой в больших часах, которые отсчитывают время до нашей победы.