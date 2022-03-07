Главный режиссер «Орел и Решка» почти неделю прячется в подвале под обстрелами

Украинский телеведущий, актер и главный режиссер «Орел и Решка» Евгений Синельников вместе с семьей оказался в ловушке в подвале дома в Киевской области. В течение длительного времени он не выходил на связь, но вчера от него появились новости.

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Известный украинский тревел-блогер Антон Птушкин показал смс от своего друга и напарника Евгения Синельникова, уже пять дней скрывающегося от выстрелов российских оккупантов вместе с семьей.

«Сьогодні із штурмовика на моїх очах випустили ракету по сусідах. Будівлі немає тупо. У нас усі вікна та двері вибило хвилею. Покосило дерева. Навколо руйнувань дуже багато. Але головне ми живі. Організували укриття собі. Їжа ще є. Тільки телефони сідають. Світла немає і генератор заводити дуже стрімно. Їздить техніка навколо постійно, а автомати б’ють прямо за парканом», – рассказал Евгений Синельников в сообщении другу.

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Напомним, что наиболее масштабные последствия ведения боевых действий на сегодняшний день испытывают в Чернигове, Харькове, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области.

Если близкие не выходят на связь какое-то время, не стоит паниковать сразу. Это может быть несколько причин: разряженные телефоны, отсутствует энергоснабжение или связь. Помните, что главное сейчас это безопасность вас и ваших родных.