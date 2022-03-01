Первая медицинская помощь при переломе. Министерство здравоохранения опубликовало полезную памятку на случай, если вы травмировались и не можете обратиться за помощью в медицинское учреждение. Читай, что нужно знать, как важно действовать, что необходимо иметь в наличии для оказания первой медицинской помощи при переломе
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Виды переломов: как отличить закрытый и открытый
Перелом бывает открытым и закрытым. Для открытого перелома характерны боль, наличие раны в месте перелома и кровотечение, неестественное положение конечности, хруст в месте перелома и обломки кости в ране. Закрытый перелом имеет те же симптомы, но отсутствует рана. На месте перелома образуется гематома, конечность увеличивается в объеме.
Первая медицинская помощь при закрытом переломе: пошаговая инструкция
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Первая медицинская помощь при открытом переломе: пошаговая инструкция