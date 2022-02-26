Включай Новый канал для детей! Мы изменили программу

Мы знаем, что сейчас в каждом доме включены новости на всех гаджетах. И знаем, как вам хочется переключить внимание детей и отвлечь их от тревожных новостей, поэтому Новый канал меняет свою программу.

Мы будем все свое эфирное время посвящать детям, будем транслировать фильмы, лучшие сказки, мультики и приключения о победе добра.

Сегодня, 26 февраля, в эфире Нового «Гарри Поттер», «Ледяное сердце», «Колдунья» и четыре части «Монстров на каникулах».

Включай Новый, здесь для твоего ребенка безопасный эфир КРУГЛОСУТОЧНО!

Смотри актуальную телепрограмму ЗДЕСЬ.

Держимся вместе! Вместе мы сильны!

Актуальные новости Украины по состоянию на 13:00 26 февраля