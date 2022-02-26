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Актуальные новости Украины по состоянию на 13:00 26 февраля

Актуальные новости Украины по состоянию на 13:00 26 февраля

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили впоследствии в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Запущен сервис помощи украинцам, потерявшим дома после бомбардировок

Опубликован полный список официальных источников информации

Ночью 25 февраля по состоянию на 00.40 по киевскому времени стало известно, что в результате нападения РФ 24 февраля погибли 137 украинцев, из которых 10 офицеров, еще 316 человек ранены. Потери противника – в разы выше, однако окончательные цифры уточняются.

Война на Украине. Ключевые события на момент 13:00 26 февраля

  • Ахтырка — под контролем ВСУ. Об этом сообщила советница главы Сумской военной администрации Алена Бояринова.
    На железнодорожных столбах и других объектах инфраструктуры враг начал покидать метки. Напомним, что сообщить о подозрительных метках можно с помощью официального чата.
  • Сумская областная военно-гражданская администрация сообщает о распространении на подконтрольной территории заминированных ценных вещей, технических гаджетов диверсионными группами. Всех граждан просят срочно сообщать о таких фактах и ​​не трогать соответствующие вещи.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует наша армия. «Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих муртадов, как в Донецке. Мы сломали их замысел, – сказал президент Украины».
  • «Максимально оставайтесь дома, мы защищаем наш город». С такими словами к киевлянам обратился городской голова Киева Виталий Кличко». Он также призвал бизнес помогать местным жителям. «Обращаюсь к бизнесу. Город делает все возможное. Окажите помощь киевлянам продуктами питания, водой, предметами первой необходимости. Это нужно людям, которые находятся в укрытиях, метро, ​​больницах», – говорит Кличко.
  • Станица Луганская, Крымское и Марковка остаются временно оккупированными российскими войсками, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Кроме того, в городе Северодонецк готовится к обороне.
  • Хорватия готовит пакет антироссийских санкций, сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Загреб помнит, как Украина в начале 90-х конкретными решениями помогла хорватам в Отечественной войне. Теперь Хорватия готовит решение, чтобы отблагодарить», – пишет министр.
  • Италия поддержала отключение России от SWIFT и предоставление оборонной помощи, сообщает президент Украины Владимир Зеленский.
  • На железнодорожных столбах и других объектах инфраструктуры враг начал покидать метки. Напомним, что сообщить о подозрительных метках можно с помощью официального чата.
  • Сумская областная военно-гражданская администрация сообщает о распространении на подконтрольной территории заминированных ценных вещей, технических гаджетов диверсионными группами. Всех граждан просят срочно сообщать о таких фактах и ​​не трогать соответствующие вещи.

По материалам fakty.com.ua

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