Леся Никитюк рассказала, на чем готова экономить

Ведущая Нового канала призналась, от чего готова отказаться, если придется ограничить траты

Леся Никитюк — одна из самых высокооплачиваемых украинских ведущих. Она ведет реалити «Пара на миллион» на Новом канале, активно развивает свой Instagram-аккаунт, в котором за девушкой следят уже почти четыре миллиона подписчиков, выпускает одежду под собственным брендом. Но остаться без высокого заработка ведущая не боится — знает, что может справиться в любой ситуации.

— Я знаю, что такое бедность. Знаю, что такое, когда денег нет вообще. Знаю, как огород кормит человека. И это прекрасно! Знаю, как мамины закрутки выручают на корпоративах, в Новый год и день рождения. Могу прожить и на 200 гривен, и на 20 тысяч гривен, и на 200 тысяч гривен, и на 2 миллиона, — рассказала Леся Никитюк в интервью журналу «Добрые советы». — В этих моментах мне не страшно — выживу в любом случае, потому что прошла путь, когда денег не было, когда их очень сильно хотелось, когда они были необходимы.

Почему Леся Никитюк боялась вести реалити «Пара на миллион»?

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В случае вынужденной экономии Леся в первую очередь пересмотрит свой гардероб.

— Если вдруг придется от чего-то отказаться, то, конечно же, откажусь от одежды. Покупаю качественные вещи и обувь, они долго служат, поэтому без новых точно обойдусь — хватит старых. Еще я, наверное, откажусь от дорогого автомобиля и пересяду на что-то попроще. Обслуживание машины и страховка требуют очень много денег. Откажусь, наверное, от beauty-процедур и покраски волос. А вот от дорогих кремов – нет, потому что не хочу быстро стареть, — смеется ведущая Нового канала.

Премьера реалити «Пара на миллион» — во вторник, 22 февраля, в 20:00 на Новом канале!