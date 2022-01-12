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Чому Леся Нікітюк боялася вести реаліті «Пара на мільйон»?

Чому Леся Нікітюк боялася вести реаліті «Пара на мільйон»?

Ведуча не одразу погодилася на пропозицію Нового каналу щодо роботи над новим реаліті. Що ж спонукало її прийняти позитивне рішення?

«Пара на мільйон» – новий формат реаліті на українському телебаченні, який Новий канал покаже з 22 лютого. У ньому за мільйон гривень боротимуться учасники з різних світів: активні та розкуті самотні дівчата, які в Instagram почуваються, як риба у воді, та стримані самотні хлопці, всі думки яких поглинені роботою, а у вільний час вони дивляться наукові ролики та читають книжки.

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Вийдуть з зони комфорту не лише учасники, а й ведучі — зірка Нового каналу Леся Нікітюк та актор Improv Live Show Роман Міщеряков. Причому Леді Ле спершу навіть боялася погоджуватися працювати над проектом.

— У мене завжди є сумніви щодо себе. За гороскопом я Терези – не можу відразу прийняти рішення. І тут надходить запрошення вести реаліті «Пара на мільйон». У ньому люди будують стосунки, це вже не «хі-хі-ха-ха», як у «Хто зверху?» Це відповідальність, адже треба щось порадити людям, — зауважила Леся.

Чому Леся Нікітюк боялася вести реаліті «Пара на мільйон»?

Після тривалих роздумів вона таки погодилася на пропозицію на радість шанувальникам та мільйонам глядачів. А підштовхнула Лесю до остаточного рішення одна з учасниць знімальної групи.

— Коли дізналася, що на проекті буде психологиня, погодилася вести його. Вона дуже допомагала і учасникам, і мені самій, – зізналася ведуча Нового каналу. — Це важливо, адже дехто з хлопців з «Пари на мільйон» — жертви шкільного булінгу. Іноді я жартувала й не розуміла реакцію деяких учасників — вони закривалися, згадували щось. А ось дівчата дуже впевнені у собі — навіть я до такого рівня не дотягую, іноді мені було не по собі від їхньої сміливої поведінки, могли й матюкнутися на камеру. Я, може, і справляю враження простої, але таких речей ніколи собі не дозволяю.

Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» з Лесею Нікітюк та Ромою Міщеряковим — 22 лютого на Новому каналі!

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