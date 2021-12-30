Сани и букет из мыльных цветов: Леся Никитюк — о необычных новогодних подарках

Ведущая Нового канала сделала подарок украинским стартаперам – в своих соцсетях она бесплатно рассказывает о товарах блогеров-бизнесменов. Некоторые из них удивляют, некоторые — трогают до глубины души

Когда Леся Никитюк объявила о новогодней акции в поддержку малого бизнеса, она даже представить не могла, сколько людей захочет прислать ей свои товары для обзоров в соцсетях. Каждый день ведущая шоу «Хто зверху?» и реалити «Пара на миллион» на Новом канале получает в среднем по 100 посылок и до самой ночи снимает распаковки, чтобы успеть все показать.

— Новогоднее настроение у меня появилось тогда, когда я придумала эту акцию. Почувствовала, что значима и что-то делаю для людей. Чего только не присылают — была даже заговоренная на удачу свеча. Я ее зажгла и от запаха потеряла сознание! Прислали очень вкусное шоколадное масло, как в детстве. Домик из пряников, разные виды декора — ручная работа, все очень красивое, — рассказала Леся. — Все эти вещи очень прикольные. Некоторые я оставляю себе, некоторые дарю родным и близким.

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Недавно Никитюк украсила свой подъезд вещами, которые ей прислали стартаперы. Например, поставила букет цветов, сделанных из мыла — теперь там всегда приятно пахнет. А новогодние игрушки радуют глаз. Кое-что, например, деревянные санки, Леся оставила родителям.

— Люди такие письма пишут, что я сижу и рыдаю: «Папа делает санки, руки у него золотые, но здесь санки никому уже не нужны, все покупают китайские пластмассовые. А у нас большая семья, поэтому папа постоянно на заработках». Это ранит в самое сердце, — растрогалась ведущая Нового канала. — А санки классные, они такие легкие, в сто раз удобнее, чем китайские. Даже сказочные дизайны всякие есть. Но они дороже китайских, ведь делаются из дерева, поэтому их и не спешат покупать. После моего обзора, кстати, несколько санок у ребят все же заказали.

Увидеть, как Леся Никитюк сражается с мужской командой Сергея Притулы в шоу «Хто зверху?» можно на Новом канале в 19:00 в четверг, 30 декабря, и в пятницу, 31 декабря — в специальном новогоднем выпуске. А уже весной 2022 года на Новом канале выйдет реалити «Пара на миллион», ведущими которого стали Леся Никитюк и Рома Мищеряков.