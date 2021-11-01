Леся Нікітюк та Рома Міщеряков оголосили імена переможців «Пари на мільйон»

Червона доріжка, промені прожекторів, диско-кулі, піраміда з келихів із шампанським, блиск метафану, дороге вбрання — у яскравій та святковій атмосфері пройшло оголошення переможця реаліті Нового каналу «Пара на мільйон»

На початку вересня розкуті та впевнені у собі дівчата та стримані, сором’язливі хлопці зустрілися на вечірці, де об’єдналися у 12 пар та стали учасниками реаліті Нового каналу «Пара на мільйон». Два місяці вони жили разом і вчилися будувати стосунки з протилежною статтю, а також проходили непрості випробування, щоб заробити мільйон гривень. Підтримували та допомагали їм ведучі — суперзірка Нового каналу Леся Нікітюк та інтелігентний гуморист, актор Improv Live Show Рома Міщеряков.

— Усі випробування я проходила разом з учасниками. Не фізично, звісно, а постійно ставлячи себе на їхнє місце, — каже Леся Нікітюк. — Пара на мільйон — покрокова інструкція для всіх, хто хоче будувати стосунки. Адже це важка робота, на яку треба йти з правильним настроєм. Важливо слухати свого партнера, враховувати його інтереси, постійно дивувати його, вміти у потрібний момент промовчати чи мотивувати його до якихось дій… Стосунки – робота двох, і наші випробування це довели. Як же змінилися наші учасники від початку проекту — просто волосся стає дибки! На реаліті вони пройшли експрес-курс — декому в реальному житті знадобилося б 10 років, щоб так розкритися, а на проекті вистачило 13-ти тижнів.

Вечірка проходила у найкращих традиціях Голлівуду — ведучі та фіналісти у розкішному вбранні пройшлися червоною доріжкою до прикрашеної зали, де на них чекала група підтримки. У день Х на довгоочікуване оголошення імен переможців реаліті з’їхалися учасники, які вибули раніше (спойлер: дехто з них справді став парою в реальному житті!) За час, проведений разом на проекті, хлопці та дівчата встигли потоваришувати, тому хвилювалися за фіналістів, як за себе. І це навіть попри те, що претенденти на звання «Пара на мільйон-2022» влаштували всім гарячу прожарку, пожартувавши про найяскравіші риси характеру кожного. А наприкінці вечірки всі дізналися, яка пара лише за два місяці не лише змогла збудувати довірчі стосунки з партнером, а й виграти чек на кругленьку суму.

— Наші учасники лише за кілька місяців пройшли школу життя. Тому у фіналі ми вирішили організувати традиційний випускний бал – повний смішних та несподіваних моментів вечір спогадів, — зазначила керівниця проекту Надія Цимбалару. — На жаль, не обійшлося й без скандалу між одним з фіналістів і учасницею, яка раніше вибула. Та навіть це не змогло завадити визначити ту саму неймовірну пару на мільйон!

Зйомки реаліті розкрили по-новому не лише учасників, а й ведучих. Вони не були сторонніми спостерігачами, а підтримували хлопців та дівчат і в найважчі, і в радісні моменти. Рома Міщеряков встиг потоваришувати з учасниками, і з задоволенням продовжить спілкуватися з деякими з них і в реальному житті.

— Вкотре переконався, як наші слова можуть впливати на інших — ми ж постійно спілкувалися з учасниками, давали поради. З деякими з них я спілкуватимусь і після проекту. Круто відчувати, що твій досвід може комусь допомогти. Водночас я розумів, що й мені є чого повчитися, — зазначив ведучий Нового каналу.

Хто ж переміг, і які випробування учасникам довелося пройти на шляху до фіналу, дізнаєтеся навесні 2022 року в реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі!