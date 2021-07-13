Тарас Цимбалюк – о тайной свадьбе. ЕКСКЛЛЮЗИВ!

Звезда рассказал первые подробности свадебной церемонии – новость, которая взорвала сеть

Украинский актер Тарас Цимбалюк недавно заявил, что сменил семейный статус на женатого мужчину. После трех лет отношений звезда детективного комедийного сериала Нового канала «Полкан» официально заключил брак с любимой Тиной.

Пара решила сделать свадьбу тайной. И только после самого счастливого дня Тина выложила пост в свой Instagram, в котором и призналась, что больше не холостячка. Через несколько дней то же самое сделал и сам Тарас Цимбалюк, показав красивые фото со свадьбы. А первыми подробностями тайной церемонии актер эксклюзивно поделился с Новым каналом.

– Наша свадьба состоялась в Карпатах, приглашенные – самые близкие. Это были родители, моя сестра с племянниками и несколько наших друзей. До 15 человек. Решили сделать все тайно, и так к нам очень много внимания в последнее время. Особенно заметно оно увеличилось, когда я сделал Тине предложение на танцевальном проекте. Поэтому нам хотелось, чтобы какие-то наши самые теплые моменты, важные вещи оставались только между нами и прошли мимо глаз журналистов, по крайней мере, именно в тот вечер. Мы хотели, чтобы он был только для нас и для близких людей, чтобы все максимально расслабились, а не думали, что надо открыться на какую-то камеру или давать интервью. У Тины было прекрасное белоснежное платье, а я надел классический черный костюм. Мы оба обулись в кроссовки, хотя Тина надевала босоножки, когда шла ко мне под венец. Это было действительно невероятно. Если максимально откровенно, не испытывал таких эмоций в своей жизни, пожалуй, никогда. Меня очень растрогал момент, когда Тина шла к алтарю. Это можно сравнить только со светом или солнцем, которое к тебе приближается… Просто волшебно! Мы не зачитывали клятвы, но написали друг другу несколько приятных слов, – рассказал Тарас.

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Как оказалось, из-за напряженного рабочего графика Тараса медовый месяц паре пришлось отложить. Но он точно будет.

– Медовый месяц у нас откладывается на осень. Так сложилось, что лето – прекрасная пора для съемок. Я задействован в двух проектах, которые отобрали все мое свободное время. Именно поэтому придется немножко подождать, – добавил актер.

Жди премьеру детективного сериала «Полкан» с участием Тараса Цимбалюка уже этой осенью в эфире Нового канала!