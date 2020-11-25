Тарас Цимбалюк раскрыл секреты обнаженной фотосессии с любимой

Откровенный комментарий украинский актер дал во время съемок нового шоу «Где логика?» (Новый канал)

«Без лишних слов…», – такие слова вместе с сердечком написал украинский актер Тарас Цимбалюк на своей странице в Instagram рядом с откровенными фото с любимой Тиной. На снимках они, полностью обнаженные, позируют в поле. Пара уже два года вместе. Недавно Тарас публично сделал предложение своей возлюбленной, которое она, конечно, приняла.

Во время съемок шоу «Где логика?», громкой премьеры от Нового канала, Тарас Цимбалюк рассказал, как появилась такая идея, и раскрыл детали откровенной фотосессии.

– На нашу пару в соцсетях обратил внимание очень талантливый фотограф Алексей и прислал нам референсы съемки, – делится актер. – Мы с Тиной посоветовались и согласились, потому что поняли, что это будет смесь чистой любви с эстетикой, ведь референсы были прекрасны. И, на мой взгляд, не менее прекрасно у нас получилось воплотить это в жизнь.

Тарас говорит, что после фотосессии впечатления были еще сильнее, чем до нее. Влюбленные максимально удовлетворены снимками, собой и, особенно, процессом.

– Передалась вся нежность наших чувств. На самом деле, чувства друг к другу и являются главными для меня, а не то, что мы обнажены. Сам процесс съемки проходил в какой-то мере комично. Полевые растения нам с Тиной кололи в одно место, – шутит Тарас. – Погода была довольно теплой, поэтому дискомфорта не испытывали. Мы бегали себе по полю, и все.

Пара довольна, что фотограф работал достаточно профессионально и прекрасно чувствовал тонкую грань приватности. А вот публиковать ли фотографии в соцсети, сомнений не было.

– Мы совсем не колебались. Сразу знали, что сделаем их, а затем часть обнародуем. Вообще, какое-то время мы с Тиной в социальных сетях скрывали свои отношения, но потом решили, что готовы к тому, чтобы стать публичной парой.

Загадки, ребусы и логические связи: Новый канал снимает шоу «Где логика?»

Родители Тараса отреагировали на фото неоднозначно.

– Мои родители – люди более консервативные, ведь они преподаватели. Сначала это показалось им слишком вульгарным. Но потом, когда я им объяснил ситуацию, видение настоящего, то они восприняли уже более охотно, – рассказал актер Новому каналу. – Вообще, наступает тот период, когда мы чему-то учим своих родителей.

Актер восторженно вспоминает фотосессию и радуется, что им с Тиной удалось передать настоящие чувства.

– Глядя в глаза своей любимой, я понимаю, что у нас полное взаимодействие и гармония. У нас есть те чувства, о которых мечтает каждый мужчина на планете, поэтому грех эти фотографии не публиковать и таким образом не показывать людям пример.

А уже этой весной смотрите, как Тарас Цимбалюк справляться с интеллектуальными загадками и играми в шоу «Где логика?» на Новом канале. Следите за новостями, чтобы не пропустить премьеру!